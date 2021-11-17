Польша своего добилась – CNN предположил, что в миграционном кризисе уступить придётся Минску

Хотя гуманитарный кризис на польско-белорусской границе вылился в физическое насилие, Польша ясно дала понять, что мигрантов на свою территорию пускать не собирается, передаёт CNN. По мнению корреспондента канала Мэтью Чанса, подобная решительность может привести к тому, что на попятную в кризисе пойти придётся именно Белоруссии, — на что уже указывает ряд знаков.

Этот гуманитарный кризис в Белоруссии превратился в физический штурм границ Европы. Мигранты здесь находятся в отчаянных условиях и пытаются пробиться в ЕС силой, кидая камни в польских пограничников, которые затем дают им отпор. И дают отпор…

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Тьфу-ты! Зацепили… Меня зацепили сейчас из водомёта. Что говорит о том, какая здесь обстановка. (Отплёвывается.) На польско-белорусской границе явно начала расти напряжённость. Эти мигранты, которых злит то, в каком положении они оказались, кидаются камнями, ломают ограждения на границе. Они в ярости, в ярости из-за того, что их не пускают в ЕС, в Польшу.

МИГРАНТ: Если они давать нам цветок — мы давать им цветок. Но если они давать нам газ — мы давать им камни.

Порой кажется, что насилие вырывается из-под контроля, когда молодые мигранты, которые отчаянно пытаются попасть в Европу, яростно ломают баррикады.

МЭТЬЮ ЧАНС: Прошлой ночью, когда мы уезжали отсюда, здесь всё было мирно. Теперь же женщин и детей оттянули назад и вперёд выдвинулись разгневанные молодые мужчины.

Белоруссию обвиняют в том, что она срежиссировала этот кризис, направив к границе уязвимых мигрантов, прибывших в основном с Ближнего Востока, что привело к тому, что они устраивают подобные сцены с тем, чтобы выставить Европу слабой и негуманной. Однако результатом стало опасное обострение на международном фронте.

МЭТЬЮ ЧАНС: Они кидаются камнями, и польская сторона отвечает им водомётами… Ай! Иногда эта вода очень едкая, так как в её состав включён какой-то перцовый элемент, поэтому она немного щиплет глаза и от неё начинаешь кашлять. Эти мужчины разбивают камни об асфальт на камешки поменьше. Затем они кидаются этими камнями в сторону поляков.

Однако, как бы ни манипулировали этими людьми, их истовое отчаяние и понимание того, что им нечего терять, вполне реальны.

МИГРАНТ: Мы здесь боремся за выживание.

За выживание?

МИГРАНТ: Да, за выживание!

Вернётесь в Ирак?

МИГРАНТ: Нет! Нет!

Однако после всех этих событий может получиться так, что выбора у них не будет. Польша ясно дала понять: она их не пустит. И отступить, возможно, придётся именно Белоруссии.

МЭТЬЮ ЧАНС: Эрин, уже сейчас есть признаки того, что всё идёт именно по этому сценарию. Белорусские силы безопасности прибыли в район событий, и сегодня вечером они начали оттеснять мигрантов, собирая их в приюты где-то в миле, в полуторах милях от границы на территории Белоруссии. Там их накормят и окажут им медицинскую помощь. Однако им, возможно, также грозит депортация на родину. Эрин?

Хорошо, Мэтью, большое спасибо. Хорошо, что вы там находитесь, и рада, что с вами всё в порядке.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2021 года.