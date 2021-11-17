“До конца отопительного сезона”. Кличко пообещал, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева меняться не будет

“Как у мэра Киева у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!” – написал Кличко.

Он отметил, что понимает, “насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян”. По словам Кличко, инициатива о повышении цены на проезд в столичном транспорте “вынесена пока только на обсуждение”.

“Это проект, а не принятое решение”, – указал Кличко.

Мэр подчеркнул, что Киеву приходится “постоянно дотировать коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже себестоимости”. Так, в 2021 году размер дотаций из городского бюджета на транспорт составляет 4,5 млрд грн.

В то же время чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду в Киеве, из столичного бюджета уже компенсировали более 2 млрд грн, которые, по словам Кличко, правительство не вернуло.

“То есть мы поставлены перед выбором: либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Ибо весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?” – пояснил Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/3087594218125777

Контекст:

С 14 июля 2018 года в Киеве действуют тарифы, согласно которым проезд практически во всех видах общественного транспорта (городской электричке, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и метро) стоит 8 грн. Стоимость проезда в метро варьируется от 6,5 до 8 грн при использовании многоразовой пластиковой карты Kyiv Smart Card.

16 ноября заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник анонсировал повышение тарифов: до 20 грн – при покупке разового билета на все виды коммунального транспорта, до 12 грн – при оплате проезда с использованием “Карты киевлянина”. Рост цен на проезд он объяснил повышением стоимости топлива, электроэнергии, а также ростом минимальной зарплаты в Украине и средней – в Киеве.

В партии “Слуга народа” заявили, что хотят провести аудит работы общественного транспорта в Киеве из-за роста тарифов.

Как сообщается на официальном портале Киева, в столице отопительный сезон 2020/2021 завершился в середине апреля.

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