 

“Как краси-и-иво. Восторг” Настя Каменских спела новую песню в чулках и мини-платье

17.11.2021, 22:04, Новости дня
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На видео 34-летняя Каменских поет в мини-платье и белых чулках.

“Это песня о прощании с прошлым и о страсти, которая сжигает до тла. Каждый из вас услышит в ней свою историю”, – подписала ролик певица.

За час ее видео набрало почти 300 тыс. просмотров.

“Как краси-и-иво. Восторг”, – прокомментировал пост ignatov_family.

“Какая нежнятина”, – написала sweetlana_bright.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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