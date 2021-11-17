В Киеве разоблачили COVID-аферистов, услугами которых пользовались госслужащие – СБУ

По данным спецслужбы, у подозреваемых заказывали не только отрицательные, но и положительные результаты ПЦР-тестов, чтобы получить незаконный больничный.

Первую коррупционную схему разоблачили киберспециалисты СБУ. Они установили, что одно из медицинских учреждений Киева принимало заявки на ПЦР-тесты через анонимный Telegram-бот. Электронные версии результатов размещали на поддельном сайте этого учреждения.

“Веб-ресурс использовался для имитирования подлинности подделки: сгенерированный QR-код на каждой фиктивной справке содержал ссылку на ее электронную версию на сайте. Установлено, что тесты генерировались автоматически с помощью специально разработанного злоумышленником программного обеспечения”, – говорится в сообщении.

По оперативным данным, схему организовал житель столицы в мае этого года. Поддельными документами воспользовалось более 9 тыс. человек, в том числе государственные служащие, должностные лица коммунальных предприятий и работники медицинских учреждений.

Открыто уголовное производство по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишения свободы на срок до шести лет.

Веб-ресурсы и Telegram-бот подозреваемого заблокированы. Правоохранители устанавливают всех “клиентов” противоправного сервиса.

Вторая схема, разоблаченная в Киевской области, заключалась в подделке COVID-сертификатов с последующим внесением информации в реестр eHealth и приложение “Дія”.

“За каждую псевдовакцинацию дельцы получали денежное вознаграждение в размере 4 тыс. грн. Досудебным расследованием установлено, что работники столичного медицинского учреждения получали заказы через посредника, который два месяца назад создал Telegram-канал для их приема”, – отметили в СБУ.

По оперативным данным, фигуранты внесли в реестр более 100 человек с фальшивыми сертификатами.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней). Максимальное наказание – шесть лет лишения свободы.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

17 ноября в Госпогранслужбе Украины заявили, что за три месяца обнаружили 2,3 тыс. недействительных и поддельных COVID-сертификатов.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

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