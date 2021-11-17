Фестиваль искусств “Вдохновение” на ВДНХ стартует 26 ноября

ВДНХ на несколько недель станет центром притяжения для актеров, режиссеров, драматургов и музыкантов из разных стран, а также поклонников сценического творчества. С 26 ноября по 12 декабря здесь будет проходить фестиваль “Вдохновение”. Публике представят спецпроект “Вдохновение. Зима”.

Главными площадками фестиваля станут Дом культуры, шахматный клуб, павильоны “Рабочий и колхозница” и “Космос”. Выступления участников будут посвящены темам семьи и дружбы народов. Зрителям покажут спектакли из Астрахани, Архангельска, Краснодара и Санкт-Петербурга, а также из Армении, Белоруссии и Казахстана.

Музыкальный спектакль Светланы Бень “Из жизни насекомых” и постановка Евгении Маленчева “Колхозница и рабочий” по одноименной пьесе Михаила Чевеги откроют программу. Также публике покажут детективную драму “Кристофер”. Режиссер постановки – Самсон Мовсесян из Ереванского театра кукол имени

Туманяна. У москвичей и гостей столицы также есть шанс увидеть моноспектакль “Похороните меня за плинтусом” Романа Бокланова из Большого театра кукол Санкт-Петербурга.

Артисты казахского театра “ARTиШОК” покажут постановку “Зефирный Жора”, труппа Краснодарского муниципального молодежного театра – “Звериные истории”, актеры Астраханского государственного театра юного зрителя – “Мертвые души” (режиссер Андрей Радочинский).

Зрители увидят две премьеры – музыкальный проект Андрея Фомина Clowns Orchestra (3 декабря) и научный спектакль “Как создать Вселенную” Вячеслава Игнатова и Марины Литвиновой (11 и 12 декабря).

Для профессионалов в сфере уличного театра 8 и 9 декабря проведут образовательную программу. Эксперты из России и других стран расскажут, как поставить спектакль на разных уличных площадках: например, на железнодорожных путях, крыше небоскреба.

На сайте ВДНХ можно ознакомиться со всей программой фестиваля “Вдохновение” и зарегистрироваться на интересующие событие. Посещение практически всех площадок бесплатное. Приобрести билет необходимо только на спектакль-обед “Колхозница и рабочий”.

Все гости должны иметь QR-код, подтверждающий вакцинацию

от коронавируса, перенесенное заболевание или отрицательный ПЦР-тест, а также документ, удостоверяющий личность и средства индивидуальной защиты.