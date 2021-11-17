Черная мини-юбка в тренде. Актуальные образы с данным элементом гардероба

На последних модных показах царствовал бунтарский стиль гранж с черно-белыми расцветками, кожей, стрелками, небрежными укладками и обувью на плоском ходу. Если вы рады возвращению тенденций начала нулевых, вы знаете, что непременным атрибутом стиля является черная трапециевидная мини-юбка. Этот беспроигрышный элемент гардероба выручит вас, куда бы вы ни отправились. Посмотрим, как стилизовать короткую юбку с учетом других современных тенденций.

С вязаным белым джемпером и ботинками челси

Вам все еще кажется, что сочетание черного низа и белого верха выглядит банально и скучно? Взгляните на комплект на главном фото, в котором короткая юбка черного цвета соседствует с мешковатым джемпером с косами. Как видим, решающими факторами в восприятии образа являются текстуры и форма. Этот довольно непринужденный внешний вид можно подчеркнуть прозрачными черными колготками и ботинками челси.

С цветной рубашкой и трикотажным жилетом

Современные дизайнеры любят смешивать стили, направления и целые эпохи. Почему бы не заставить работать в одном комплекте дерзкое мини времен начала нулевых с пестрой рубашкой и трикотажным жилетом? Верх этого образа уносит нас во времена далеких 70-х с их непосредственностью и свободой. Здесь нет ничего общего со школьной формой, особенно с дополнением в виде все тех же ботинок челси.

Многослойный комплект с высокими сапогами

А вот еще один способ непринужденно сочетать черную юбку с белой хлопковой рубашкой. И подсмотрен он у стильных француженок. Секрет заключается в том, чтобы надеть под рубашку пеструю водолазку, а ноги облачить в сапоги с высоким голенищем. Цветочный принт на водолазке снимет все вопросы относительно формальности данного образа.

С блейзером и туфлями в стиле Мэри Джейн

Полностью черный образ тоже будет уместен в этом сезоне. Секрет заключается в том, чтобы дополнить короткую юбку длинным пиджаком оверсайз. Черный кроп-топ и туфли в стиле Мэри Джейн идеально дополнят аутфит, предназначенный для вечеринки.

Немного романтики

Если вы хотите создать комплект для свидания, наденьте с юбкой красивую блузку с рюшами и укороченный жакет с меховой отделкой. Органза в сочетании с искусственным мехом – что может быть лучше?