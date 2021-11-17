В США работают над созданием суперкабеля для электромобилей

Принципиально новый кабель, который позволит заряжать емкий аккумулятор электромобиля всего за пять минут, пытаются создать американские ученые в университете Пердью.

Мир переводит автомобильный транспорт на электрическую тягу. Почти никто уже не сомневается, что спустя несколько десятилетий машины с двигателями внутреннего сгорания покинут дороги. Но аккумуляторы авто, которые должны их заменить, требуют много времени для подзарядки.

Американцы пытаются создать кабель, который увеличит скорость зарядки более чем в четыре с половиной раза по сравнению с лучшими существующими аналогами. Для этого пришлось разработать новую технологию охлаждения самого провода. Ведь он сильно перегревается от чрезмерно высокой силы тока.