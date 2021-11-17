Врач Орлова рассказала, как “выжить” при перепадах давления

Врач Марина Орлова подробно объяснила, как людям «выжить», когда наблюдаются перепады атмосферного давления. Подобная зависимость относительно самочувствия считается психологической проблемой.

Метеочувствительность представляет собой нарушение адаптационного процесса человека к условиям окружающей среды, которые постоянно изменяются. Подобными проблемами страдают 75% жителей Земли. При этом в основном метеочувствительность свойственна женщинам. Воздействие пониженного или же повышенного атмосферного давления никак не должно сказываться на течении заболеваний.

У гипотоников повышенное или же пониженное давление проявляется головокружением, общей слабостью, тошнотой, рвотными позывами. Если наблюдается подобная симптоматика, то необходимо лечь и забросить ноги выше головы, пить достаточное количество жидкости.

Чтобы улучшить самочувствие, можно принять контрастный душ, заняться гимнастикой. На протяжении дня необходимо двигаться, хотя бы полчаса нужно ходить пешком.

Если человек является гипертоником, то нужно соблюдать рекомендации терапевта. Когда давление повышено, то необходимо выпить таблетку, чтобы состояние стабилизировалось. Немаловажное значение занимает пищевой режим. В рационе гипертоника не должна присутствовать соленая пища, жирное и жареное.

Источник: vm.ru