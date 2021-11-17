Ксения Собчак смутила подписчиков неожиданными оправданиями перед мужем: “Одна абсолютно здесь!”

Популярная телеведущая Ксения Собчак разместила на личной странице в Instagram публикацию, в рамках которой поделилась с подписчиками описанием своего эксклюзивного отдыха. Внимание фолловеров неожиданно привлекло вошедшее в пост видео, содержащее заверения знаменитости в верности супругу.

Стоит отметить, что, в целом, публикация Ксении Собчак стала вполне тривиальной: ведущая вкратце пояснила посетителям микроблога о том, что отдыхает в Дубае, посетила вместе с сыном Платоном несколько местных достопримечательностей для детей, а также выразила благодарность организаторам своего досуга. Визуальной составляющей поста стал небольшой коллаж из нескольких снимков, где звезда позирует вместе с ребенком. Примечательно, что хозяйка аккаунта предпочла воздержаться от использования инструментов для редактирования фото и даже макияж решила не наносить. Таким образом, она предстала перед подписчиками в абсолютно натуральном виде – со всеми изъянами фигуры и явно заметными прыщами на теле и лице. Однако несколько неожиданным выглядело короткое видео, завершавшее упомянутую подборку материалов. В нем Собчак, одетая в бикини, обратилась к своему супругу, режиссеру Константину Богомолову: “Мой любимый, я лежу на пляжике. Одна абсолютно здесь в кабинке. Вон там где-то плещется мой ребенок. Я тебя очень люблю. Перестань!”.

Публикация вызвала довольно неоднозначные отзывы. Так, часть фолловеров решила слегка поиронизировать над телезвездой, прямо указав ей на нецелесообразность вынесения недостатков своей внешности на суд гостей страницы. Впрочем, оппоненты вышеуказанных подписчиков, со своей стороны, поддержали Собчак, положительно отметив её искренность в демонстрации собственных изъянов. Несколько же поклонников больше внимания уделили заключительной тираде любимицы, выразив недоумение такими интимными откровениями. За четверть суток пост набрал более 60 тысяч “лайков”.