 

Маргарита Овсянникова на съемках клипа потеряла украшение за миллион долларов

17.11.2021, 21:22, Разное
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Певица и экс-участника проекта «Дом-2» Маргарита Овсянникова на съемках нового клипа потеряла дорогое украшение. Его стоимость оценивается в один миллион долларов.
После ухода из скандального шоу Маргарита Овсянникова решила начать карьеру певицы. На недавних съемках клипа на одну из композиций знаменитость потеряла дорогое кольцо от бренда Harry Winston с бриллиантом 7 карат. Артистка прыгнула бассейн, но из воды вынырнула уже без ювелирного украшения.

Режиссер видеоклипа первым на площадке заметил отсутствие на пальце исполнительницы ювелирного украшения. Он остановил съемки, и вся группа начала искать кольцо. Однако поисковые мероприятия не увенчались успехом. Украшение в бассейне так и не было найдено.

Не все пользователи Сети поверили в эту историю. Многие подумали, что команда Маргариты Овсянниковой решила специально раздуть шумиху перед выходом клипа. Один из подписчиков экс-звезды «Дома-2» подчеркнул, что кольца данного бренда делают специально под размер пальца, поэтому украшение практически нельзя потерять.

Источник: secretmag.ru



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