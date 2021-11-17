 

Apple научит владельцев iPhone ремонтировать телефоны самостоятельно

17.11.2021, 21:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКомпания Apple впервые разрешит пользователям ремонтировать свои устройства самостоятельно, для этой цели в продажу будут выпущены детали и инструменты, программа получила название Self Service Repair.

Сперва пользователям будет необходимо изучить инструкцию, а затем можно будет заказать оригинальные компоненты и инструменты Apple в специальном онлайн-магазине – будет представлено больше 200 отдельных деталей, информирует Forbes со ссылкой на TechCrunch.

Отмечается, что после ремонта можно будет сдать использованные запчасти на переработку и получить кешбэк на следующую покупку.

Сначала программа станет доступной для починки iPhone 12 и 13, затем ее расширят на ноутбуки Mac на собственном процессоре M1.

Ожидается, что программа Self Service Repair будет запущена в начале 2022 года в США, затем ее действие распространится на другие страны.

Поначалу Apple предоставит возможности для самостоятельного ремонта таких основных частей смартфонов, как дисплей, аккумулятор и камера. Позднее список будет увеличиваться.

Программа самостоятельного ремонта предназначена для специалистов со знанием и опытом ремонта электронных устройств, для большинства покупателей самым безопасным и надежным способом отремонтировать устройство станет обращение к сертифицированным экспертам, отметила Apple.

Ранее Apple презентовала два обновленных флагманских ноутбука MacBook Pro на базе новых процессоров собственного производства.



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