Apple научит владельцев iPhone ремонтировать телефоны самостоятельно

Компания Apple впервые разрешит пользователям ремонтировать свои устройства самостоятельно, для этой цели в продажу будут выпущены детали и инструменты, программа получила название Self Service Repair.

Сперва пользователям будет необходимо изучить инструкцию, а затем можно будет заказать оригинальные компоненты и инструменты Apple в специальном онлайн-магазине – будет представлено больше 200 отдельных деталей, информирует Forbes со ссылкой на TechCrunch.

Отмечается, что после ремонта можно будет сдать использованные запчасти на переработку и получить кешбэк на следующую покупку.

Сначала программа станет доступной для починки iPhone 12 и 13, затем ее расширят на ноутбуки Mac на собственном процессоре M1.

Ожидается, что программа Self Service Repair будет запущена в начале 2022 года в США, затем ее действие распространится на другие страны.

Поначалу Apple предоставит возможности для самостоятельного ремонта таких основных частей смартфонов, как дисплей, аккумулятор и камера. Позднее список будет увеличиваться.

Программа самостоятельного ремонта предназначена для специалистов со знанием и опытом ремонта электронных устройств, для большинства покупателей самым безопасным и надежным способом отремонтировать устройство станет обращение к сертифицированным экспертам, отметила Apple.

Ранее Apple презентовала два обновленных флагманских ноутбука MacBook Pro на базе новых процессоров собственного производства.