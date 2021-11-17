В РФ разработали «черный ящик» для беспилотников

«Черные ящики» для беспилотных автомобилей будут выполнять ту же функцию, что и в самолётах. Об этом сообщил гендиректор АО «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский в ходе международного форума «Транспорт России» в студии «Знание. Транспорт».

По словам Милашевского, появится возможность совершенствовать функционал самих беспилотников и возникнет дополнительный способ контроля их работы. Также современная технология поможет в расследовании возможных ДТП, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также выступление Милашевского было посвящено навигационным технологиям и их возможностям. По его словам, важнейшая функция системы «ЭРА-ГЛОНАСС» – предотвращение ущерба жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде. Российские спутниковые технологии предназначены для вызова экстренных служб, при этом система может помочь не только непосредственно пострадавшим автолюбителям, на чьих машинах она установлена. Зафиксированы тысячи случаев, когда владельцы машин с оборудованием «ЭРА-ГЛОНАСС», став свидетелями происшествий на дорогах, использовали систему для вызова оперативных служб, ускоряя их прибытие и помогая пострадавшим.

Как сказал генеральный директор АО «Расчетные Решения» Михаил Казаков, в пассажирском транспорте уже произошла цифровая революция и технологии будущего пришли в настоящее. АО «Расчетные Решения», оператор транспортных карт, отталкивается от пожеланий и потребностей пассажиров – больше не нужно обращаться к водителю, и списание оплаты происходит за доли секунды с транспортной или банковской карты пассажира.

При внедрении безналичной оплаты все платежи пассажиров попадают в электронный реестр, доступный органам контроля и управления. Соответственно, внедрение подобных решений позволяет повысить контроль за расходом бюджетных средств на льготные перевозки и увеличить собираемые налоги, а в дальнейшем эффективнее использовать бюджетные средства для развития дорожной инфраструктуры. Пассажиры, в свою очередь, получили возможность пополнять карту удаленно, а благодаря безналичной оплате в прошлое ушли очереди на посадку. По сведениям эксперта, на данный момент к системе подключены более 140 городов.

Первый заместитель генерального директора по производству АО «Международный аэропорт Шереметьево» Андрей Никулин рассказал, что искусственный интеллект применяется во всех сферах, ведь деятельность аэропорта планируется на 10 лет вперед. К примеру, чтобы получить прогноз о пассажиропотоке в следующем году, IT-специалисты собирают информацию из всех баз данных, открытых источников в Интернете, в том числе и в социальных сетях. Полученные сведения уходят в общую аналитику, и система выдает сценарий, сколько пассажиров нужно будет обслужить.