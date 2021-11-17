Нуждающихся в соцподдержке россиян предложили искать автоматически

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий автоматический поиск и информирование граждан, нуждающихся в соцподдержке, документ размещен в электронной базе ГД.

«В связи с этим законопроектом вводится новая задача ЕГИССО, направленная на обеспечение процесса выявления граждан, нуждающихся в получении мер социальной защиты (поддержки), на основании соответствующих критериев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пояснительную записку.

Изменения хотят внести в закон о «О государственной социальной помощи». Данные о нуждающихся будут формироваться через Единую государственную информационную систему социального обеспечения, в которой есть сведения, поступившие от налоговой, полиции, службы госрегистрации, кадастра и картографии.

Определять нуждающихся будут по учету дохода, имущества «для предоставления конкретной меры социальной защиты», но независимо от получаемых других мер поддержки.

Отмечается, что изменения позволят персонифицировано информировать россиян о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать.