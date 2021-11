Insider – пришлось косить под сумасшедшего — бывший глава Пентагона о своих попытках удержать Трампа от бомбардировки Ирана

Согласно новой книге журналиста Джонатана Карла, посвящённой последним дням президентства Дональда Трампа, исполняющему обязанности министра обороны Кристоферу Миллеру пришлось применить против президента реверсивную психологию, чтобы тот передумал нападать на Иран. По его собственным словам, Миллер притворился «сумасшедшим» и стал подробно обсуждать авиаудар по объектам ядерной программы Тегерана в надежде, что Трамп осознает последствия и откажется от идеи, пишет Insider.



Reuters

Кристоферу Миллеру, занявшему в ноябре 2020 года пост исполняющего обязанности министра обороны США в администрации Дональда Трампа после увольнения его предшественника Марка Эспера, пришлось вести себя «как чёртову сумасшедшему», чтобы отговорить президента от атаки на Иран. Об этом пишет журналист ABC News Джонатан Карл в своей новой книге Betrayal: The Final Act of the Trump Show («Предательство: заключительный акт трамповского представления»), с которой ознакомился Insider.

Как считает Карл, Миллер заступал на свой пост с довольно «скромными целями»: «никаких военных переворотов, никаких больших войн, никаких войск на улицах». Свою «стратегию сдерживания» новый глава Пентагона получил возможность пустить в ход уже на встрече 12 ноября. На ней присутствовал также сам президент, вице-президент Майк Помпео, председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли, советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен и министр финансов Стивен Мнучин.

Тогда новый доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) показал, что Иран существенно увеличил свои запасы обогащённого урана и уже в течение шести месяцев сможет производить вооружения. Трамп и его команда обсуждали, как США на это отреагировать.

По информации Карла, в какой-то момент президент повернулся к Миллеру и спросил, можно ли уничтожить иранскую ядерную программу с помощью авиаударов. «Да, господин президент. Мы точно можем так сделать», — ответил глава Пентагона и подробно описал план, который включал в себя отправку в Иран более 100 пилотируемых военных самолётов.

Миллер предупредил Трампа, что у иранцев сильная система противовоздушной обороны. «Возможно, мы потеряем несколько самолётов. Может, увидите, как собьют три, четыре или шесть самолётов. Просто хочу убедиться, что вы нормально к этому относитесь», — добавил министр.

По всей видимости, беседа президента с новым главой Пентагона вызвала обеспокоенность у Помпео, несмотря на то что тот всегда был наиболее воинственно настроен по отношению к Тегерану. Во время встречи он возражал Миллеру и предупреждал, что атака будет ошибкой и может привести к более масштабной войне в регионе. А позднее, как считает автор книги, вице-президент позвонил генпрокурору Биллу Барру и поделилися сомнениями насчёт нового министра обороны, который, по мнению Помпео, мог подтолкнуть Трампа развязать реальную войну с Ираном.

Однако, как объяснил Карлу сам Миллер, он применил против Трампа реверсивную психологию. На самом деле новый глава Пентагона не хотел нападать на Иран и подумал, что, если Трампу объяснить, как это будет выглядеть на деле, тот тоже откажется от такой затеи.

«Я изображал из себя чёртова сумасшедшего. И все думали: «Так, он тут новенький. Вконец чокнутый. Не слушайте его». А я такой: «Ладненько, если делать эту фигню, так давайте делать», — цитирует журналист в своей книге Миллера. «Я понял, что, имея дело с задиристыми людьми, часто, если ты ведёшь себя ещё более задиристо, они идут на попятную. Им кажется: «Ага, я ненормальный, но этот парень совсем уж отбитый», — поделился бывший временный глава Пентагона.

Как отмечает Insider, Помпео на запрос о комментарии не ответил.

Издание напоминает, что у США и Ирана давно непростые отношения, но напряжённость достигла рекордно высокой отметки при администрации Трампа, в особенности после того, как президент вышел из ядерной сделки, заключённой при его предшественнике Бараке Обаме в 2015 году.