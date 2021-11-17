Беларусь ограничила транзит нефти в Польшу

“Со вчерашнего дня “Гомельтранснефть” начал внеплановый ремонт на одной из ветвей магистрального нефтепровода “Дружба”, ограничив прокачку в направлении Адамового Залога в Польше ориентировочно на трое суток, при этом плановая задача месяца не пересматривается”, – сказал официальный представитель “Транснефти” Игорь Демин.

Контекст:

В 2021 году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

11 ноября на совещании с руководством Совета министров Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может в ответ на закрытие границы с Польшей перекрыть поставку российского газа в Европейский союз по газопроводу “Ямал – Европа”.

—