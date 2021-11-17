 

Беларусь ограничила транзит нефти в Польшу

17.11.2021, 21:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Со вчерашнего дня “Гомельтранснефть” начал внеплановый ремонт на одной из ветвей магистрального нефтепровода “Дружба”, ограничив прокачку в направлении Адамового Залога в Польше ориентировочно на трое суток, при этом плановая задача месяца не пересматривается”, – сказал официальный представитель “Транснефти” Игорь Демин.

Контекст:

В 2021 году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

11 ноября на совещании с руководством Совета министров Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может в ответ на закрытие границы с Польшей перекрыть поставку российского газа в Европейский союз по газопроводу “Ямал – Европа”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Полиция помогла цыганке получить паспорт, чтобы отдать ее под суд

21.06 / Тихановская о суде над супругом: Нет разницы, начислят два года или 15 лет. Наша задача – освободить политзаключенных уже в этом году

11.09 / “До того, как появились деньги”. Каминская показала, как выглядела в юности

12.10 / Фракция ЕР обсудит снятие Лысакова с поста в комитете Госдумы

10.06 / Компания Realme выпустила новую модель дешевого смартфона с емким аккумулятором

01.09 / Главред – экстраординарные условия — в Киеве рассказали, когда ВСУ применят силу в Донбассе

27.06 / Голосование по поправкам набирает обороты по всей стране

06.09 / В Минске силовики распылили слезоточивый газ, когда участник протестов писал на щитах: “Лука, уходи!”

21.01 / Организаторы конкурса «Большая перемена» анонсировали запуск волонтерского проекта

04.07 / Коронавирусом заразилась девушка Дональда Трампа – младшего

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика