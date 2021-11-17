Швец: Врагов у Зеленского все больше, и они все наглее. Публика делится на тех, кто заскучал и плюнул, и тех, кто начинает злиться

Американские демократы в нелегком положении. Рейтинги президента Джо Байдена за считанные месяцы резко обвалились, вице-президент Камала Харрис все больше выглядит случайной и неуместной фигурой на своем посту, демократическая Вирджиния неожиданно проголосовала за губернатора-республиканца.

В поиске причин неудач, кроме, разумеется, политического провала Харрис, у которого свои причины, большинство наблюдателей сходятся во мнении, что главную роль сыграли два обстоятельства. Во-первых, победа на выборах 2020 года была обеспечена широкой антитрамповской коалицией, а нынче Трамп неактуален и демократическое руководство Белого дома оценивают по собственной деятельности, а не в сравнении с эксцентричным политическим оппонентом. Во-вторых, смена власти не привела к ожидаемой нормализации в США, связанной в первую очередь с выходом из пандемии и возвратом к экономическому росту. Байден на фоне Трампа и пандемии – это одно, а просто Байден на фоне той же, но еще более осточертевшей пандемии – это уже сильно другое.

Существует большое искушение применить аналогию к украинской ситуации, где фиксируется заметное падение поддержки Владимира Зеленского. Он тоже победил в значительной степени благодаря широкому неприятию избирателями предыдущего президента, причем с куда более убедительным разрывом, чем у Байдена с Трампом. И сейчас тоже наверняка сказывается усталость от пандемии и связанной с ней неубедительностью власти. Про экономику даже говорить неудобно, с ней у нас никогда не было хорошо, потому и каких-то особых ожиданий на ее счет не существовало, но и за язык никто не тянул раздавать обещания покончить с бедностью.

Разница, однако, заключается не только в том, что у Байдена идет первый год полномочий, а у Зеленского – третий, но и в том, что второй срок для сильно немолодого американца, пожалуй, исключен, а для украинца в полном расцвете сил – крайне высоко вероятен. И главный “слуга народа” остается лидером потенциальных негативных коалиций, с 20-процентным запасом вынося своих главных оппонентов в моделируемых вторых турах президентских выборов “ближайшего воскресенья” (свежие данные опроса Социологической группы “Рейтинг”). Зеленский становится все менее привлекательным для избирателей, но все равно куда предпочтительней Порошенко, Тимошенко или Бойко.

Несложно заметить и то, что цифры падения рейтинга Зеленского приблизительно совпадают с рейтинговыми показателями Дмитрия Разумкова. В определенном смысле тому достался осколок популярности президента, осталось только понять, как им распорядиться, чтобы до 2024 года от него что-то осталось. Собственного потенциала у экс-спикера немного, и чтобы доказать обратное, ему придется крепко потрудиться, в том числе над неизменно скучным лицом, хотя уже очевидно, что без денег он не останется. Показательно, однако, что новый оппонент Зеленского – как бы сам вчерашний Зеленский, какая-то его часть, но не принципиально новые конкуренты и тем более не старые.

Как принято, самая большая проблема лидера – сам лидер. Помимо известных претензий к главе государства, который это сильно несовершенное государство на себе в значительной степени замкнул и за это неизбежно расплачивается, президент растрачивает ресурс, который помогал ему удерживать симпатии. Это обычный человеческий интерес. История парня, который добровольно отправился из рая шоу-бизнеса в ад украинской политики, перестает удерживать внимание. Она сулила самые невероятные повороты и приключения, пусть и дурацкие, а превращается в занудный производственный роман, главное место в котором занимают “Большое строительство” и свары в когда-то наспех набранном рабочем коллективе с аргументами в виде среднего пальца. Вова чаще мрачен, а в глазах тоска. Врагов все больше, и они все наглее. Публика делится на тех, кто заскучал и плюнул, и тех, кто начинает злиться.

В то же время все развивается по базовым законам сценарного искусства: нарастание неразрешимых противоречий во второй половине срока и выход на переломную точку, где персонажа накрывает кризис, в котором он либо героически демонстрирует, чему его научили вся предыдущая жизнь и перевернувшие душу последние обстоятельства, либо становится жертвой этих обстоятельств. Кстати, заявленная борьба с олигархами дает богатый материал для захватывающего сюжета, если не превращать ее в фарс, не говоря уже о том, что она может стать источником настоящего, заразительного куража, которого истории и ее главному герою так очевидно не хватает в последнее время. Без новой разгонной ступени лучше про победу в 2024 году не думать. Всем лучше. Вот и Байдену тоже.

Источник: “Слово и дело”

Опубликовано с личного разрешения автора

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