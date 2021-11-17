 

Истребитель ВВС Великобритании F-35 упал в Средиземное море

17.11.2021, 21:10, Новости дня
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F-35 стоимостью около £100 млн упал вскоре после взлета с авианосца HMS Queen Elizabeth, отметил министр обороны Бен Уоллес.

“Британский пилот F-35 с HMS Queen Elizabeth катапультировался сегодня утром во время планового полета в Средиземном море. Пилота благополучно вернули на корабль”, – сообщили в оборонном ведомстве Великобритании в Twitter.

Проводится расследование, добавили в минобороны.

A British F35 pilot from HMS Queen Elizabeth ejected during routine flying operations in the Mediterranean this morning.

The pilot has been safely returned to the ship and an investigation has begun, so it would be inappropriate to comment further at this time.

— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) November 17, 2021

Контекст:

F-35, разработанный американской компанией Lockheed Martin, может взлетать с небольшого расстояния и приземляться на авианосец.

Самолет оснащен сверхсекретными радарами, датчиками и другими технологиями, поэтому восстановление его обломков будет приоритетной задачей, отмечает Sky News.

На авианосце королевского военно-морского флота Великобритании HMS Queen Elizabeth, который был введен в эксплуатацию в декабре 2017 года, находятся восемь британских самолетов RAF F-35, а также 10 истребителей-невидимок F-35B корпуса морской пехоты США.

HMS Queen Elizabeth возвращается в Великобританию после более чем семи месяцев в море, совершив первый рейс на Дальний Восток и обратно.

За время мирового тура самолеты на борту авианосца совершили около 2000 взлетов и посадок, подчеркнул Sky News. В последние месяцы британские и американские самолеты совершали перехват российских с HMS Queen Elizabeth.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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