Мнение: О том, как Лукашенко бьёт и добивает Путина

Приходится констатировать, что бывший директор совхоза, нынешний «полулегитимный» президент Беларуси Александр #Лукашенко и провалился, и прокололся. Точнее, провалилась поддержанная им попытка проверить на прочность Евросоюз, устроив миграционный кризис на польско-белорусской границе. Угроза прорыва в Европу многотысячных толп иракских и сирийских мигрантов на сегодняшний день купирована решимостью польских пограничников. «Атакующая» сторона отвела своё иррегулярное ополчение в тыл и… можно подсчитывать убытки и потери.

Понятно, что самой проигравшей стороной оказались мигранты, которые отдали по 15-20 тыс. долл., чтобы попасть в #ЕС, а в итоге… попали по полной программе сами. А вот с белорусским «диктатором» всё не так однозначно.

Александру Лукашенко позвонила и.о. немецкого канцлера Ангела Меркель, тем самым прорвав (или прервав) политику бойкота белорусского президента, неофициально введённую в Европе после прошлогодних президентских выборов в Беларуси и показательно жёсткого разгрома возмутившейся подтасовками белорусской оппозиции. Даже если это не шажок к легитимизации «диктатора», а всего лишь акт переговоров с террористом, захватившим заложников, «крепкий картошек» может записать его себе в плюс. Не мытьём, так катанием игнор не удался.

С другой стороны, внезапно пострадавшей стороной в миграционном кризисе оказалась… #Россия. Которая попыталась занять в нём позицию посредника между #Беларусь­ю и ЕС по образцу «участия» в Минских соглашениях 2014-2015 гг. с Украиной. Но, как и в предыдущий раз, этот формат не прошёл.

Такая модель поведения Кремля – как бы посредник, де-факто не просто играющий в интересах одной из сторон, а буквально стоящий за ней, – будучи применённой к ситуации «миграционного кризиса», уже привела к серьёзному тактическому ухудшению позиций России в отношениях с #США и ЕС.

1. Запад воспринимает Россию как планировщика действий Лукашенко в «миграционном кризисе» и требует от Кремля «утихомирить» своего союзника, тогда как союзник этот в этом кризисе теперь играет в узком коридоре возможностей, а потому не склонен утихомириваться.

Поскольку из-за этого «утихомирить» союзника Кремль не в силах, против задействованных сейчас со стороны России в переговорном процессе с Минском людей США и ЕС с высокой вероятностью введут персональные санкции. Это в свою очередь лишит #Кремль кадровых ресурсов на Белорусском фронте, ответственных в том числе за «углубление интеграции».

2. Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2», да ещё и допустила к процедуре в качестве участника с совещательным голосом Украину. По факту это означает серьёзное снижение вероятности сертификации СП-2 в установленные немецким законодательством сроки, также возможно, что далее сертификационный процесс перейдёт в плоскость судебного разбирательства, которое может занять месяцы, если не годы.

3. Словесными интервенциями о якобы желании мэров некоторых немецких городов принять «мигрантов» вопреки нежеланию Польши их пускать через границу, белорусская сторона фактически работает на раскол немецкой элиты в период формирования нового правительства и согласования коалиционного договора. Немцы всё это видят и винят во всём этом Кремль, на который и так уже имеют зуб за «газовый кризис». В результате, новое правительство Германии будет куда более антироссийски настроенным, чем непосредственно на момент сентябрьских выборов в Бундестаг. И такое развитие событий совсем не нужно Кремлю в пост-меркелевскую эпоху.

Есть ли у европейских властей основания подозревать, что к миграционному кризису на польско-белорусской границе причастна #Россия?

Да, есть. И дело не только в особых отношениях между Александром Лукашенко и его российским патроном Владимиром Путиным. Основную массу «беженцев» составляют курды из Ирака и Сирии. Причём «сирийских» – больше. При этом Дамаск оперативно увеличил количество авиарейсов в Минск. Очевидно, что сделать это без поддержки России было бы невозможно. Также заметно возросла российская военная активность на западном направлении, дело дошло до высадки российских десантников, пусть и тренировочной, а также до полётов стратегических бомбардировщиков вдоль границ с ЕС.

Вопрос о том, самостоятельно ли Минск пошёл на обострение отношений с Европой, либо сделал это по наущению Москвы, стремящейся сохранять давление на Брюссель сразу по нескольким направлениям, не столько дискуссионный, сколько риторический. Но даже если допустить, что в сложившейся ситуации Кремль всего лишь вынужденно поддерживает своего белорусского «союзника», неуклюжие действия соседей,

даже не скрывающих организованного характера подвоза мигрантов к белорусско-польской границе, бьют прежде всего по имиджу Владимира Путина в глазах европейцев. Фактически добивают иллюзию того, что с ним как с более вменяемым политиком можно вести переговоры и договариваться, пусть и по ограниченному кругу вопросов.

Тактически это тоже выгодно Александру Лукашенко: чем хуже отношения Москвы и Брюсселя, тем больше у него пространства для манёвра в отношениях с Россией.

А вот зачем всё это Владимиру Путину?

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