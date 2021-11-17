 

В Южном Бутове построили учебный корпус на 300 мест

17.11.2021, 21:00, Разное
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В Москве продолжается активное строительство школ и детских садов. Эти объекты возводятся везде, где необходимо. Социальные объекты появляются в шаговой доступности. В ближайшие три года в столице построят около сотни зданий общеобразовательных и дошкольных учреждений.

Так, в районе Южное Бутово завершилось возведение учебного корпуса для школы № 2007. Новое здание появилось на улице Горчакова (дом 9, корпус 1). Его смогут посещать до 300 учащихся с 5 по 11 классы.

В новом учебном корпусе есть как специализированные, так и универсальные учебные классы. На первом этаже разместили кабинет врача, малый спортивный зал и столовую. Актовый и большой спортивный залы находятся на втором этаже. На четвертом – библиотека и зоны отдыха.

Корпус оснастят современным оборудованием, необходимым для обучения детей, их всестороннего, физического и эстетического развития. Здание полностью приспособлено для маломобильных людей. Здесь есть информационные табло и наглядная навигация, появятся все технологические приспособления для удобства инвалидов.

“Учреждение готовится к вводу в эксплуатацию”, – сообщил руководитель столичного департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Говоря о развитии Южного Бутова, стоит отметить, что здесь по программе “Мой район” реконструированы Варшавское шоссе, пешеходный мост у станции Бутово, открыто несколько школ и детских садов, поликлиника на Изюмской улице, ледовый комплекс “Южный лед”, благоустраиваются дворы.

Кстати, весной в этом районе завершилось строительство здания для блока начальных классов. При необходимости оно может трансформироваться в детский сад. Общая площадь строения – почти 5,7 тысячи квадратных метров. Там располагаются учебные классы с рекреациями и санузлами. Они могут стать групповыми комнатами.

А скоро в Южном Бутове преобразится территория у станции Бутово второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Проект благоустройства этого участка утвердил мэр Москвы Сергей Собянин летом. Там появится новый пешеходный переход через железнодорожные пути, организуют дополнительные остановки наземного транспорта, парковки для велосипедов и автомобилей.



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