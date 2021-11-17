Евросоюз выделил 700 тысяч евро на помощь мигрантам

…на границе Польши и Беларуси.

Евросоюз выделил 700 тысяч евро на гуманитарную помощь людям, оказавшимся на границе Польши и Беларуси в уязвимом положении. Об этом говорится в пресс-релизе Европейской комиссии.

Из этой суммы 200 тысяч евро пойдут на поддержку Международной Федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC), включая Белорусской общество Красного креста.

Еще 500 тысяч евро ЕС выделил на «гуманитарное финансирование». В сообщении отмечается, что Евросоюз сейчас поддерживает контакты с международными гуманитарными организациями для применения этих средств.

Миграционный кризис обострился на границе Польши и Беларуси в начале ноября: возле пограничного пункта пропуска «Брузги-Кузница» собрались тысячи мигрантов из Ирака и Сирии с сумками и маленькими детьми. Они разбили палатки и развели костры.

Днем 16 ноября беженцы начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать в польских пограничников камни. Погранслужба в ответ применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также начала разгонять мигрантов водометом.

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Теперь нелегальные мигранты жгут костры не на белорусской территории, а на нейтральной полосе перед Польшей. Их организованно вывели из лагеря утром 15 ноября

Ранее Politico сообщил о возможных новых санкциях ЕС против Беларуси из-за миграционного кризиса. По информации издания, первый пакет санкций введет ограничения против тех, кто ответственен за организацию притока беженцев к польско-белорусской границе, а второй — против виновных в нарушениях прав человека в Беларуси. О том, что Европейский союз рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против Беларуси, сообщал и Reuters.

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