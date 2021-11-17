 

«Россия должна нам ещё миллиард долларов»: Минфин США пересчитал размер поставок по ленд-лизу

17.11.2021, 20:51, Разное
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Министерство финансов США направило официальный запрос правительству России с требованием выплатить миллиард долларов за поставки техники, продовольствия и снаряжения в годы Второй мировой войны.

«Мы провели анализ документов 1941-1945 гг. и выяснили, что в расчетах итоговой суммы, которую СССР должен был выплатить США за поставки в 1942 году, были допущены грубые ошибки», – заявил министр финансов Уолли Адейемо.

Не были учтены более миллиона банок тушёнки, три тысячи грузовиков и самолётов, 214 локомотивов и 52 мотоцикла. В ценах 1942 года всё это стоило порядка 100 миллионов долларов.

«Учитывая инфляцию, на сегодняшний день Россия должна нам около одного миллиарда долларов. Мы призываем Москву оперативно рассчитаться с этим долгом, в противном случае с 1 января 2022 года мы начнём начислять проценты и пени – по 5 миллионов долларов за каждый день просрочки», – предупредил министр.

В случае необходимости американцы готовы предоставить все документы международным аудиторам. В ближайшее время аналогичные требования могут быть выдвинуты и другим странам, получавшим поставки из США в годы войны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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