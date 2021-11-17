 

Мнение: Сколько будут стоить квартиры в Москве?

17.11.2021, 20:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что надо бы уменьшить количество мигрантов на стройках домов по программе реновации. Мол, надо больше привлекать россиян из ближайших регионов, повышать заработную плату, создавать условия работы… мол, надо наращивать «производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства».

А еще Собянин сказал, что оплата работы строителей в размере 120-150 тысяч рублей — «это зарплата для москвичей, не для мигрантов».  Видимо, Собянину доложили, что мигранты на стройках получают 120-150 тысяч рублей.

Мне вот интересно, мэр Москвы реально верит в такие вполне приличные зарплаты мигрантов? Или сделал вид, что поверил?

И еще. Очевидно, что слова Собянина адресованы не только застройщикам, работающим по программе реновации, но и всем строительным организациям, работающим в Москве. Неспроста вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявлял, что власти столицы готовят план, который предусматривает полный отказ от использования труда мигрантов на стройках города.

Вот мне и интересно, когда стройках Москвы не останется мигрантов, а их места займут «россияне из ближайших регионов», которым по заветам Собянина будут платить не менее 120-150 тысяч рублей в месяц, сколько будут стоить квартиры в Москве?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Синхронное плавание: новые фото Джиджи Хадид с дочерью в одинаковых купальниках

29.10 / Лутер выиграл суд у General Motors из-за того, что украденный им телевизор не влез в багажник

23.08 / Медики обнаружили коронавирус в сердечной мышце

03.09 / Селена Гомес рассказала о своем диагнозе и чувстве, что она «сумасшедшая»

19.01 / КАНАДСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

12.05 / Расставание затянулось: внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс и Отэм Филлипс не могут развестись больше года

13.09 / Меньше порции, больше спорта: девушке удалось похудеть на 76 кг за 3 года

03.01 / Мнение: Суровый 2021 год, запуск Балканского потока и упорство Дональда Трампа

08.02 / Мнение: Тавро для журналистов

18.11 / В Челябинске пьяный мужчина угнал таки и катался по городу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика