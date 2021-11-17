Мнение: Сколько будут стоить квартиры в Москве?

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что надо бы уменьшить количество мигрантов на стройках домов по программе реновации. Мол, надо больше привлекать россиян из ближайших регионов, повышать заработную плату, создавать условия работы… мол, надо наращивать «производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства».

А еще Собянин сказал, что оплата работы строителей в размере 120-150 тысяч рублей — «это зарплата для москвичей, не для мигрантов». Видимо, Собянину доложили, что мигранты на стройках получают 120-150 тысяч рублей.

Мне вот интересно, мэр Москвы реально верит в такие вполне приличные зарплаты мигрантов? Или сделал вид, что поверил?

И еще. Очевидно, что слова Собянина адресованы не только застройщикам, работающим по программе реновации, но и всем строительным организациям, работающим в Москве. Неспроста вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявлял, что власти столицы готовят план, который предусматривает полный отказ от использования труда мигрантов на стройках города.

Вот мне и интересно, когда стройках Москвы не останется мигрантов, а их места займут «россияне из ближайших регионов», которым по заветам Собянина будут платить не менее 120-150 тысяч рублей в месяц, сколько будут стоить квартиры в Москве?

Фотография отсюда

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