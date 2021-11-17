 

На территории Перу обнаружено самое древнее кирпичное здание

17.11.2021, 20:42, Новости дня
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Давно ли человечество стало выпекать из кусков глины кирпичи, чтобы использовать их в качестве строительного материала? Ответ на данный вопрос нашли археологи во время раскопок на территории Перу. Там обнаружили руины древнего кирпичного здания, которому уже исполнилось более пяти тысяч лет.

Конечно же, это был вовсе не жилой дом, а какой-то храм или просто сооружение, в котором проводились ритуальные действа.

Данное сооружение было сложено из сырого кирпича, сообщили ученые после проведенных исследований. Хотя со временем он обрел надлежащую степень твердости. Отметим, что открытие удалось сделать в результате раскопок, которые ведутся еще с начала 2000-х годов в Андском районе латиноамериканской страны.



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