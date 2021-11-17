Разработана технология мысленного управления клавиатурой

Набор текста на компьютере только на первый взгляд может показаться простой и не требующей особых усилий работой. На самом деле, он требует концентрации и внимания, умственных усилий. И эта работа, увы, доступна не всем. Например, люди, страдающие от паралича, не могут отпечатывать слова на клавишах.

Для того чтобы решить проблему для них, а также упростить жизнь всем остальным, в Стэнфордском университете разрабатывают технологию, которая позволяет оцифровывать мысли человека, а затем отправлять сигнал на электронное устройство, чтобы на нем он трансформировался в печатный текст.

Ученые разработали специальный имплант для считывания сигналов мозга. На сегодня удалось достичь скорости печати 90 знаков в минуту. Обычный человек набирает примерно столько же. Но разработчики надеются, что смогут увеличить скорость печати при мысленном управлении. Ведь диктовать материал мы можем намного быстрее.