Разработана технология мысленного управления клавиатурой

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17.11.2021, 20:42, Новости дня
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Набор текста на компьютере только на первый взгляд может показаться простой и не требующей особых усилий работой. На самом деле, он требует концентрации и внимания, умственных усилий. И эта работа, увы, доступна не всем. Например, люди, страдающие от паралича, не могут отпечатывать слова на клавишах.

Для того чтобы решить проблему для них, а также упростить жизнь всем остальным, в Стэнфордском университете разрабатывают технологию, которая позволяет оцифровывать мысли человека, а затем отправлять сигнал на электронное устройство, чтобы на нем он трансформировался в печатный текст.

Ученые разработали специальный имплант для считывания сигналов мозга. На сегодня удалось достичь скорости печати 90 знаков в минуту. Обычный человек набирает примерно столько же. Но разработчики надеются, что смогут увеличить скорость печати при мысленном управлении. Ведь диктовать материал мы можем намного быстрее.



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