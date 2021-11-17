На Карибах найден 200-летний череп больного проказой

На острове в Карибском море обнаружен самый старый череп, пораженный лепрой. Американские антропологи детально изучили древние останки.

На острове Пти-Мюстик нашли останки человека. Внимание привлек череп, на котором отчетливо видны поражения костной ткани. Ученые тщательно изучили материал и выяснили, что он принадлежал женщине 20-25 лет, которая жила примерно в XVIII веке. Антропологи поняли, что жительница болела проказой. Позже появилось мнение, что на этом острове мог существовать лепрозорий.

Есть упоминания, что люди болели лепрой еще со времен возникновения античных цивилизаций, об этом упоминается в древних источниках. До 1940 года врачи не могли найти способы лечение болезни, поэтому прокаженных помещали в лепрозории для сокращения распространения инфекции. В итоге исследователи разработали препарат диапсон, который останавливает развитие лепры. Сейчас об этой болезни официально забыли, но все же иногда встречаются единичные случаи заражения на территориях Индии и Бразилии.

Из некоторых документов известно, что на остров Пти-Мюстик свозили всех рабов, которые болели неизлечимыми на тот момент болезнями. Американские антропологи обнаружили на черепе пораженную носовую и небную кость, альвеолярный отросток также был частично разрушен проказой. Ученые предположили, что патология кости вызвана не только лепрой, но и туберкулезом или сифилисом. На данный момент это самый старый артефакт черепа с проказой в Америке.

Источник: nplus1.ru