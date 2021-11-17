Сексуальное воздержание может привести к развитию некоторых заболеваний

Отсутствие секса может негативно отобразиться на здоровье как мужчин так и женщин. Длительное воздержание приводит к психологическим проблемам.

Люди не привыкли открыто говорить о сексе, тем более о его отсутствии. Как утверждают врачи, при длительном воздержании от плотских утех у человека появляются психологические проблемы, которые в дальнейшем могут привести к физическим болезням. При детренированности половых органов у женщин может возникать миома, мастопатия и даже неврастения. У мужчин может наблюдаться эректильная дисфункция и проблемы с урогенитальным трактом. Также заметно снижается половое влечение.

Ученые доказали положительное влияние секса на иммунную систему организма человека. При длительном отсутствии секса в крови повышается концентрация адреналина и кортизола. Эти гормоны делают человека более восприимчивым к стрессовым ситуациям, которые ведут к снижению иммунитета. Наоборот, во время полового акта вырабатываются гормоны окситоцин и пролактин, которые не только поднимают настроение, но и улучшают здоровье.

Врачи утверждают, что для испытания оргазма не обязательно заниматься сексом с противоположным полом. Мастурбация вполне заменяет этот природный процесс. К тому же, последний метод является абсолютно безопасным для женщин в плане нежелательной беременности или венерических заболеваний.

Источник: www.cpv.ru