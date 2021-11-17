В Уфе прохожий спас из полыньи тонущего ребенка

Житель Уфы бросился в ледяное озеро в центре города, чтобы вытащить из воды тонущую семилетнюю девочку.

Инцидент произошел на озере Солдатское в парке имени Ивана Якутова 17 ноября, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

«Девочка 2014 года рождения гуляла по замерзшему озеру Солдатское, в 20 метрах от берега, и провалилась под лед. Ее спас очевидец – Денис Наумчик, 1980 года рождения», – сообщили в региональном МЧС.

Мужчина рассказал спасателям, что заметил, как девочка гуляла по тонкому льду, а затем провалилась. Он сразу побежал ее спасать, но провалился сам. Все-таки мужчина доплыл и вытащил школьницу на берег.

Ребенок гулял в парке без родителей, сейчас девочку осматривают врачи. В МЧС РФ по Республике Башкортостан рассмотрят вопрос о награждении мужчины.

Спаситель девочки гулял по парку с женой и детьми, когда услышал, что женщина начала кричать о ребенке в воде. Сначала мужчина пытался доползти до девочки по льду, но провалился. Пришлось плыть до ребенка, а затем обратно на берег, так как выкинуть девочку на лед не получилось – он был слишком тонким, сообщалось в Instagram ГУ МЧС по региону.