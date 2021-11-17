 

Россия и Турция решили не раскрывать детали производства С-400

17.11.2021, 20:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредставители РФ и Турции приняли решение не сообщать о деталях совместного производства элементов зенитных ракетных систем С-400. Никаких заявлений звучать не будет, об этом сказал президент республики Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Анкаре после переговоров с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

«Что касается совместного производства частей С-400, то обе стороны – Турция и РФ – договорились не раскрывать никаких деталей», – цитирует Эрдогана ТАСС.

Эрдоган назвал тему «чувствительной» для РФ и Турции. 

В сентябре в ходе встречи Путина и Эрдогана в Сочи стороны говорили о возможности продолжения сотрудничества в плане военно-технического взаимодействия, а также о расширении по С-400, сообщал тогда пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков.

Стороны обсудили и возможное производство некоторых компонентов на турецкой территории. РФ и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Решение Анкары вызвало недовольство у США. Соединенные Штаты продолжают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. США долгое время грозили Турции за покупку С-400 санкциями. 

Ранее в интервью американскому телеканалу NBC News гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов назвал победой РФ поставки Турции, входящей в НАТО, систем ПВО С-400, несмотря на недовольство США.

Также он отметил, что истребитель может заинтересовать и Саудовскую Аравию.



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