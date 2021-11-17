 

За штурм Капитолия «шаман» получил тюремный срок

17.11.2021, 20:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАмериканец Джейкоб Ченсли приговорен к трем годам и пяти месяцам тюрьмы за штурм Капитолия в костюме шамана 6 января.

Прокуратура просила для него 51 месяц тюрьмы, защита потребовала освободить Ченсли в зале суда, напоминая о проведенном времени под стражей, информирует РЕН ТВ со ссылкой на телеканал CNN.

Ченсли запомнился тем, что стал участником штурма Капитолия 6 января. Он появился в здании в полуголом видео, с боевой раскраской на лице, а также в меховой шапке с рогами и копьем в руках. Он занял кресло в зале заседаний сената, которое до этого спешно покинул вице-президент Майк Пенс.

Напомним, 6 января сторонники Трампа напали на Капитолий. В результате инцидента погибли одна из участниц протеста и полицейский. Обвинение после штурма предъявили 650 гражданам США.

Ранее ФБР взяла под арест экс-советника Дональда Трампа Стивена Бэннона, политик отказался давать показания по делу о беспорядках в Капитолии. 



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