За штурм Капитолия «шаман» получил тюремный срок

Американец Джейкоб Ченсли приговорен к трем годам и пяти месяцам тюрьмы за штурм Капитолия в костюме шамана 6 января.

Прокуратура просила для него 51 месяц тюрьмы, защита потребовала освободить Ченсли в зале суда, напоминая о проведенном времени под стражей, информирует РЕН ТВ со ссылкой на телеканал CNN.

Ченсли запомнился тем, что стал участником штурма Капитолия 6 января. Он появился в здании в полуголом видео, с боевой раскраской на лице, а также в меховой шапке с рогами и копьем в руках. Он занял кресло в зале заседаний сената, которое до этого спешно покинул вице-президент Майк Пенс.

Напомним, 6 января сторонники Трампа напали на Капитолий. В результате инцидента погибли одна из участниц протеста и полицейский. Обвинение после штурма предъявили 650 гражданам США.

Ранее ФБР взяла под арест экс-советника Дональда Трампа Стивена Бэннона, политик отказался давать показания по делу о беспорядках в Капитолии.