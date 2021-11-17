 

Le Figaro – Москва вошла в тройку лучших городов для студентов

17.11.2021, 20:24, Новости дня
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Эксперты оценили разные города мира по их привлекательности для студентов. Первое место досталось Лондону, второе — Парижу, а на третьем расположилась столица России, пишет Le Figaro.


Reuters

Многие французы уезжают получать высшее образование в другие города и даже страны, пишет Le Figaro. Чтобы помочь им с выбором, издание приводит рейтинг сайта EduBirdie, который провёл исследование и выявил 10 городов мира, наилучших для студентов.

На первое место попал Лондон, который набрал 6,75 балла из 10. Ежегодно в Лондон поступают больше 100 тыс. студентов. Плюс 22 лондонских университета входят в рейтинги лучших в мире.

На втором месте оказался Париж с 5,57 балла из 10.  Его студенты ценят за «инстаграммность», любовь к жизни, памятники, багеты и круассаны. При этом в Париже лучшие вузы Франции. Почти 112 тыс. международных студентов ежегодно выбирают Париж.

А третье место получила Москва, набрав 5,34 балла. Её ценят за низкую стоимость жизни и за культурно-историческое богатство.

Следом по порядку расположились Мадрид, Нью-Йорк, Барселона, Буэнос-Айрес, Вена, Стамбул, Сингапур. Всего специалисты изучили 36 городов, где живут студенты, и в последнюю тройку попали Осло, Шэньчжэнь и Сан-Франциско. У последнего, в частности, такой результат из-за высокой стоимости жизни, плюс там всего 3 международно признанных университета и 12 тыс. иностранных студентов.

 



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