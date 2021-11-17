 

“Ну кто краше?” Полякова в бикини похвасталась фигурой на пляже

17.11.2021, 20:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На заглавном снимке запечатлена сама певица – она позирует в кадре в бирюзовом бикини на фоне моря. Еще на двух снимках по отдельности изображены ее дочери. 

“Ну кто краше?” – обратилась к поклонникам артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. В сентябре 2021 года супруги отметили 16-летие со дня регистрации брака. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Times о параде Победы – Путин продемонстрировал силу и новое вооружение

23.05 / После стрельбы на запрещенном концерте в США погибла девочка

02.04 / Легковой автомобиль сбил пешехода на Садовом кольце

07.08 / Лукашенко не верит в скорый возврат Крыма Украине, а Донбасс считает не нужным ни Москве, ни Киеву

14.07 / Польша захотела наладить отношения с Россией

29.09 / Бурджанадзе призвала открыть участки для голосования в парламент Грузии в России

13.10 / Кремль счел неуместными призывы к РФ признать ответственность за катастрофу MH17

04.12 / Собянин рассказал о строительстве новых станций наземного метро

25.07 / Назван новый способ не платить водителям по ОСАГО

04.12 / В Челябинске разработан инновационный материал для очистки сточных вод

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика