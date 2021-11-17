“Ну кто краше?” Полякова в бикини похвасталась фигурой на пляже

На заглавном снимке запечатлена сама певица – она позирует в кадре в бирюзовом бикини на фоне моря. Еще на двух снимках по отдельности изображены ее дочери.

“Ну кто краше?” – обратилась к поклонникам артистка.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. В сентябре 2021 года супруги отметили 16-летие со дня регистрации брака. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

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