На Донбассе ранены трое украинских военных – штаб ООС

С начала суток российские оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе семь раз – с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В направлении Невельского Донецкой области боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм. В районе Новоалександровки Луганской области – также из минометов 120-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Золотого-4 Луганской области российские наемники дважды обстреляли позиции украинских военных, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи населенных пунктов Кряковка и Причепиловка Луганской области оккупанты совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм. А в сторону Крымского Луганской области – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции Объединенных сил у Марьинки Донецкой области попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

Раненым украинским военным оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

Военнослужащие ООС открывали по позициям боевиков ответный огонь.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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