 

“За 1,2 млн грн обещали не трогать семью”. СБУ задержала рэкетиров из Херсонской области

17.11.2021, 20:16, Новости дня
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Сотрудники спецслужбы установили, что группировка состояла из украинцев и иностранцев, выходцев из Армении. Они потребовали от местного фермера 1,2 млн грн. За эту сумму обещали “не трогать” потерпевшего и членов его семьи.

“Поскольку предприниматель отказывался платить злоумышленникам, они избили его и отобрали автомобиль. Затем потребовали переписать машину на своих подельников. Чтобы жертва не обратилась к правоохранителям, они начали угрожать членам его семьи. В конце концов потерпевший обратился в СБУ и под контролем спецслужбы передал злоумышленникам указанную сумму. Всех членов группировки задержали “на горячем”, – говорится в сообщении.

Правоохранители готовятся сообщить задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – семь лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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