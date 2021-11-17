Бога нет, есть Дзержинский

Железный Феликс будет прав всегда, иначе возникнут сомнения в его последователях. Суд в Новосибирске оправдал политические репрессии.

Феликс Дзержинский. Архив РИА Новости

20 секунд на приговор. Быстрее, чем «тройки»

На застроенной типовыми прямоугольными многоэтажками улице Гоголя в Новосибирске резко выделяется трехэтажный, растянутый в ширину Дом офицеров. Единственное здесь историческое здание построено в 1925 году.

Спустя 6 лет после того, как Чудин, Свободина и Дрейцер были приговорены к высшей мере наказания — расстрелу. В этом здании 10 ноября 2021 года принимали решение о статусе казненных — преступники они или все-таки жертвы политических репрессий?

Неприметная табличка кассационного военного суда на углу. Девять утра, уборщица моет пол, рабочие носят мешки с цементом. На центральной лестнице статуя Фемиды. В судебном зале напротив пустого «аквариума» флегматично смотрит в стол пузатый прокурор; открывается дверь, в зал порывистым маршем врываются судьи; все трое общими неуловимыми чертами похожи друг на друга.

— Лица, участвующие в деле, — это Чудин, бывший начальник отдела по борьбе со спекулянтами, жительница Свободина и ее бывший любовник Дрейцер. Вот такой у нас кхм… предмет, — торопливо начинает заседание председательствующий судья Лебедев.

Судья слева неприкрыто зевает и морщится от каждого слова, второй судья увлеченно ковыряет пальцем в ухе. Прокурор, изучив поверхность стола, переключается на исследование стены.

Председательствующий торопливо перечисляет участников процесса и рассказывает о ходатайстве от автора заявления на реабилитацию Чудина, Свободиной и Дрейцера. Заявитель просил рассмотреть дело в его отсутствие, напоминал, что данные граждане не совершали военных преступлений, и испрашивал назначение защитника.

— Уважаемый суд, процедура рассмотрения данного дела предусматривает не пересмотр самого дела, а проверку обоснованности принятого решения уполномоченного прокурора о признании указанных вами лиц подлежащими реабилитации, либо нет. Вследствие чего полагаю, что на данной стадии оснований для назначения по делу защитника нет, — подскакивает прокурор.

Лебедев отклоняет ходатайство и переходит к докладу.

Разобрать фабулу дела практически невозможно. Специальная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем установила, что Чудин сожительствовал со Свободиной и помогал любовнице освобождать спекулянтов из-под стражи, закрывал уголовные дела «в отношении трех личностей». Также Чудин разрешил работу одного нелегального магазина и за 25 тысяч рублей, переданных Свободиной, снял слежку со спекулянта.

— При этом Чудин не сказал в компетентные органы о предложенной ему взятке в размере 25 тысяч рублей, а также о получении Свободиной денежных средств. Кроме того, Чудин не привлек Свободину к уголовной ответственности за упомянутые действия, — бубнит судья.

В свою очередь, Свободина «использовала свою интимную связь с Чудиным» для освобождения людей из-под стражи и прекращения уголовного преследования своего бывшего сожителя Дрейцера. Последний также использовал свои «неуставные» отношения со Свободиной, и через нее воздействовал на Чудина — брал деньги со спекулянтов, половину забирал себе, другую отдавал Свободиной. Так нескольким спекулянтам удалось избежать уголовной ответственности.

Слово берет прокурор. Да, в военную прокуратуру Западного военного округа поступило обращение о реабилитации Чудина, Свободиной и Дрейцера.

Но повторная прокурорская проверка показала, что эти люди не заслуживают реабилитации.

Представитель главной военной прокуратуры в Новосибирском военном суде, где рассматривается кассация на решение о реабилитации расстрелянных по делу Чудина. Фото: Алена Истоминой, для «Новой газеты»

Чудин — за то, что мешал следствию, незаконно освобождал спекулянтов от уголовной ответственности и не донес на действия своей любовницы. Свободина — за получение взяток и «иные действия противоправного характера».

— В соответствии с пунктом «г» ст. 4 Закона о реабилитации жертв политических репрессий лица, совершившие преступления против правосудия, реабилитации не подлежат. Оснований полагать, что Чудин, Свободина и Дрейцер были осуждены необоснованно или по политическим мотивам, — не усматривается. Предлагаю судебной коллегии признать данных лиц не подлежащими реабилитации, — губы прокурора растягиваются в улыбке.

Судьи удаляются в совещательную комнату:

10 минут занял судебный процесс,

6 минут судьи принимали решение,

20 секунд оглашался приговор.

Вот то время, которое понадобилось российским судьям, чтобы взвесить и оценить правомерность лишения жизни трех человек.

— Признать Чудина, Свободину и Дрейцера, осужденных приговором от 23 августа 1919 года, не подлежащими реабилитации, — ставит точку Лебедев.

За стеной валит снег, из коридора доносится цокот каблучков работниц суда и слышно, как матерятся рабочие. В судебном зале судья рассказывает прокурору порядок изготовления решения. Хочется побыстрее выйти на улицу.

— Подождите, — внезапно обращается ко мне секретарь суда. — Видите, мы же не пересматривали само дело, мы проверяли обоснованность принятого прокурорского решения, — девушка прячет глаза и неуверенно пожимает плечами. Кажется, она единственный участник процесса, кто видит в истекших 10 минутах судебного заседания нечто большее, чем протокол.

Алёна Истомина,

специально для «Новой»,

Новосибирск

Кадр из фильма «Чекист»

ЧК и любовный треугольник10 ноября коллегия кассационного военного суда под председательством Александра Лебедева буднично и прозаично оправдала бессудные казни и политические убийства. Не то чтобы их только теперь разрешили, но теперь их резонность подтверждена судебным решением. И им же, по сути, сказано: так в РФ будет и впредь, и через сто лет.

102 года назад спецкомиссия ЧК во главе с Дзержинским (внесудебный орган) постановила расстрелять коллегу из ПетроЧК и заодно с ним двух штатских — возлюбленную этого чекиста (собственно, вина в том и заключалась — он полюбил не ту, она не того), а также ее другого ухажера.

Через 101 год, 16 октября прошлого года, военная прокуратура Западного военного округа — по первому требованию — всех троих расстрелянных реабилитировала. Всех троих признала жертвами политических репрессий, а государство в лице ВЧК — осуществившим эту репрессию.

Однако что-то случилось, перещелкнуло где-то высоко в воздухе над родиной, и в августе с.г. генерал-лейтенант Александр Девятко, замглавного военного прокурора, заключение о реабилитации отменил. И направил на дополнительную проверку в военную прокуратуру Западного военного округа, где вскоре заключение утвердили, и полковник Вячеслав Лабутин, на тот момент врио военного прокурора ЗВО, направил дело в кассационный военный суд (Новосибирск) — поскольку заявление о реабилитации есть, суд должен решить. По сути, на пересмотр уголовного дела с учетом мнения органов прокуратуры.

И суд решил. Признал не подлежащими реабилитации всех троих: Дзержинский ошибаться не мог.

Суд мог принять одно из трех решений:

реабилитировать,

изменить приговор,

отказать в реабилитации.

Отказ в реабилитации означает, что суд соглашается с обвинением и считает расстрел надлежащей мерой наказания.

Дело слушалось в отсутствие защиты.

История — это цепь преступлений, одно за другим, и чуть ли не каждое историческое деяние предпринимается затем, чтобы исправить или прикрыть предыдущее. Дзержинский будет прав всегда, иначе возникнут сомнения в его последователях.

Любовь, продукты и расстрел

Это, конечно, кино. Главное в нем психология, ну а фабула с элементами детектива, мелодрамы и триллера в целом ясна из приговора по делу бывшего члена коллегии Петроградской Чрезвычайной Комиссии Дмитрия Яковлевича Чудина. Приговор напечатан в «Известиях» (на тот момент ВЦИК Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов и Московского совета рабочих и красноармейских депутатов) от 27 августа 1919 года (№ 189). Публикуем без изменений.

Приговор по делу Чудина, председательствовал Феликс Дзержинский. Фрагмент «Известий»

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—