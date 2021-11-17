Мнение: Вот и демократия, вот и Майдан

Ладно, мы – “генетические рабы”, “никогда не знавшие демократии”. Но Украина-то! Она почему?! Хороший текст от Вадима Гончарова:

“А вот, кстати, интересная ситуация сложилась в(на) Украине.

Люди провели ДВЕ демократические революции. Обе – успешно 🙂

Сменяемость президентской власти – почти стопроцентная. Голоса на выборах считают в основном честно, партии с ускорением влетают и вылетают из парламента.

И вот случается кризис. 70% избирателей говорят: мы именно вот эту политику не поддерживаем!

Правящая партия говорит: а нам пофиг, мы строим санитарную диктатуру во имя спасения жизней по европейскому образцу.

И что в ответ: вотум недоверию правительству в Раде, майдан с палатками, всеобщая забастовка? Ничего.

Может, хотя-бы какие-нибудь оппозиционные партии зашевелились, не корысти ради, а рейтинга дабы? Ничего такого.

Может суды весь президентский произвол поотменяли? Ага, как же…

Да, что же это получается, граждане? Где демократия, права человека, разделение властей и вот это всё?

Нам тут в нашем тоталитарном Мордоре хоть не обидно. Не было у нас никогда вот этого всего, откуда же ему взяться… А они за что боролись?

“Почти три четверти опрошенных (71%) считают нарушением прав введение ограничений в отношении невакцинированных людей. 26% – противоположного мнения.

Запрет на посещение общественных учреждений без COVID-сертификата или теста поддерживают почти 40%, против – 53%. Запрет пользоваться общественным транспортом поддерживают почти 30%, не поддерживают – 65%.” (ВАДИМ ГОНЧАРОВ)

Да, это какой-то дьявольский морок – всё то, что происходит вокруг. Безысходность полная. “Летай иль ползай – конец известен”.