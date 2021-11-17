 

Мнение: Легальные выродки

17.11.2021, 19:58, Разное
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Людей с медотводом от вакцинации против коронавируса внесут в специальный реестр. Противопоказания к вакцинации есть примерно у 10% населения.

В гитлеровской Германии был такой же аналог: как бы лояльных, но второго сорта. Не арийцы, но вроде и не унтерменши. Почти люди, в общем – фольксдойчи.

Кремлёвские фашисты своего ничего придумать не могут, приходится косплеить коллег.

У Стругацких, кстати, тоже было нечто подобное – легализованные выродки. Сертифицированные и легализованные. Фашизм – он всегда выглядит одинаково, как ни крути.

Источник: Эль Мюрид



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