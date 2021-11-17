 

Мнение: Белоруссия приостановила транзит нефти в Европу

17.11.2021, 19:56, Разное
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Белоруссия приостановила транзит нефти в Европу

Белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба", управляющая белорусским участком нефтепровода "Дружба", приостановила прокачку нефти из РФ в Польшу и далее в ФРГ, сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Внеплановый трехдневный ремонт начался на белорусском участке в направлении приемо-сдаточного пункта Адамова Застава на границе Польши с Белоруссией. Отношения Минска с Варшавой и Брюсселем в последние дни ухудшились. ЕС обвиняет Белоруссию и Россию в создании миграционного кризиса на границе с Польшей. Брюссель грозит новыми санкциями. В ответ белорусский президент Александр Лукашенко заявил о возможности приостановки транзита газа из РФ в ЕС через Белоруссию.

Нефтепровод "Дружба" из РФ в ЕС начинается в городе Альметьевск в Татарстане, проходит через Самару, Брянск, белорусский Мозырь и далее разветвляется на два участка – северный (Белоруссия, Латвия, Литва, Польша, ФРГ) и южный (Украина, Чехия, Словакия, Венгрия).

https://www.vesti.ru/finance/article/2640652 – цинк

Так сказать тизер для сомневающихся, что Лукашенко может попробовать прикрутить транзит энергоносителей в Европу. Под благовидным предлогом конечно же. Попутно в Белоруссии заведено уголовное дело против Польши за бесчеловечное обращение поляков с мигрантами. СК Белоруссии квалифицирует действия поляков как преступление против человечности.

Между тем, цена на газ в Европе за прошедшие сутки превысила 1160 долларов за 1000 кубометров. Надо больше санкций против "СП-2".

Источник: Colonel Cassad



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