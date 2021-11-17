Они не читают этикетки и не используют праймер: почему макияж у женщин быстро тускнеет

Все женщины мечтают о том, чтобы их макияж был всегда безупречен. К сожалению, слишком горячий или влажный воздух быстро делает лицо жирным. Поэтому нанесенный утром макияж уже днем выглядит не так красиво. Но не только погодные условия влияют на это. Давайте рассмотрим самые распространенные причины, почему макияж у женщин быстро тускнеет.

Некачественные средства для макияжа

Качество используемых вами средств для макияжа является определяющим фактором того, будет макияж быстро тускнеть или нет. Качественная косметика лучше и дольше держится. Поэтому подумайте, стоят ли сэкономленные деньги того, чтобы постоянно в течение дня подправлять макияж.

Частые прикосновения к лицу

Кто из нас время от времени не прикасается к лицу? Однако от этой привычки лучше избавиться. Постоянные прикосновения могут привести к загрязнению кожи на лице, что может повлечь за собой появление высыпаний. Кроме того, жир и микробы с ваших рук способствуют стиранию макияжа.

Слишком большое количество косметических средств

Чтобы лицо выглядело гладким и не слишком блестело, многие женщины наносят на кожу много косметических продуктов, таких как тональный крем, консилер. Но такой подход не сделает лицо безупречным. Слишком много косметики делает вашу кожу более жирной. Именно по этой причине макияж быстро тускнеет. Поэтому не забывайте, что даже самое лучшее средство нужно использовать в меру.

Отказ от пудры

Пудра не только выравнивает кожу и скрывает недостатки на лице, но и служит для фиксации макияжа. Для лучшего эффекта стоит отдать предпочтение пудре на один тон светлее кожи лица.

Не читать этикетку

Многие женщины при покупке косметических средств совсем не читают этикетки. Но информация на упаковке играет важную роль. Она сообщает состав средства и краткую инструкцию, как этим средством пользоваться. Также на этикетках производители пишут об особенностях средства, к примеру, для какого типа кожи оно подходит. Например, если у вас жирная кожа, вы должны выбирать продукт без масел. Тогда кожа на вашем лице не будет выглядеть жирной.

Отказ от праймера

Многие женщины ошибочно думают, что использовать праймер нужно только тем, у кого жирная кожа. Однако это не так. Наносить праймер нужно даже тем, у кого сухая или нормальная кожа. Дело в том, что праймер выравнивает рельеф кожи, благодаря чему косметика лучше распределяется и дольше держится.

Не использовать увлажняющий крем

Многие забывают, что здоровая и увлажненная кожа – это залог безупречного макияжа. Если вы не пользуетесь увлажняющим кремом, ваша кожа становится сухой. Когда кожа достаточно увлажнена, макияж будет выглядеть более естественно. Поэтому всегда начинайте нанесение макияжа с увлажняющего крема.