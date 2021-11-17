Чувствительной коже поможет облепиховое масло и не только: какие ингредиенты в составе косметики

Акне, гнойнички и другие проявления воспалительных процессов чаще всего беспокоят обладателей сухой и чувствительной кожи. Решить эту проблему можно с помощью подходящей косметики, в составе которой есть определенные ингредиенты, такие как облепиховое масло и масло календулы. Правильные компоненты подавляют негативные реакции организма на раздражители, блокируют действие определенных ферментов, которые способствуют воспалению. Вот список компонентов, которые точно помогут чувствительной коже.

Ниацинамид

Ниацинамид, также известный как витамин B3, является противовоспалительным средством, которое уменьшает покраснение и минимизирует сухость кожи. Это лучший осветляющий ингредиент, который борется с гиперпигментацией, блокируя перенос пигмента от клеток, его продуцирующих, к клеткам кожи на поверхности дермы, где видны изменения цвета.

Алоэ вера

Алоэ вера отлично увлажняет и защищает кожу. Все дело в большом содержании аминокислот, жирных кислот и витаминов A, C, E, B12, которые создают защитный барьер и удерживают влагу, не делая кожу жирной. Доказано, что алоэ вера снижает выработку химического вещества под названием тромбоксан, которое замедляет заживление ран.

Гамамелис

Гамамелис – это натуральный очищающий, успокаивающий и лечебный экстракт из одноименного растения. Он содержит в своем составе галловую кислоту и дубильные вещества. Эти соединения помогают успокаивать и поддерживать водный баланс кожи. Тоник с гамамелисом можно использовать для всех типов кожи после очищения. Это позволит удалить излишки кожного сала, успокоить воспаление, очистить поры и сделать цвет лица более ровным.

Облепиховое масло

Согласно многочисленным исследованиям, облепиховое масло содержит редкую пальмитолеиновую кислоту (омега-7), которая стимулирует клеточную регенерацию в эпидермисе. Вот почему его часто применяют местно в больницах, чтобы успокоить ожоги, потертости кожи и пролежни. Ежедневное применение этого компонента питает ткани кожи, увлажняет, улучшает цвет лица и предотвращает появление морщин.

Календула

Особенно полезно натуральное масло, получаемое из цветков календулы. Оно содержит флавоноиды с антисептическими свойствами и обладает противовоспалительным эффектом. Календула отлично заживляет раны и успокаивает экзему. Успокаивающие свойства календулы можно объяснить ее способностью ограничивать трансэпидермальную потерю воды, что усиливает защиту кожи от потенциальных раздражителей.

Ромашка

Вы можете пить ромашковый чай, чтобы расслабиться перед сном, но этот напиток также может оказать противовоспалительное воздействие на кожу при местном применении. Растение содержит большое количество антиоксиданта под названием апигенин, который устраняет покраснения.

Центелла азиатская или тигровая трава

Известно, что индийские тигры излечивают свои раны и инфекции, катаясь по этому растению (отсюда и название), которое произрастает в водно-болотных угодьях Азии. Растение известно своими антиоксидантными свойствами. Оно богато аминокислотами, бета-каротином и жирными кислотами. Вместе они отлично подходят для восстановления водного барьера кожи, для защиты от внешних загрязнителей, а также для увеличения выработки коллагена.