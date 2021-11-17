 

На территории Армении обнаружен древнеримский акведук

17.11.2021, 19:48, Новости дня
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Археологи обнаружили древнеримский акведук неподалеку с еще более древней столицы Армении Арташат-Артаксата. По нению ученых, это самое отдаленное в восточном направлении строение данного типа. Ранее представители науки даже не предполагали, что технологии более чем двухтысячелетней давности распространялись настолько далеко.

Акведук имеет самую распространенную конструкцию. Он арочного типа, говорят исследователи.

До нас дошли только руины, остатки конструкции у самого ее основания. По предварительным данным. Акведук мог быть построен между 114 и 117 годами. Также ученые предполагают, что инженерное сооружение не успели ввести в эксплуатацию, а потому результатами титанического труда множества людей никто и не воспользовался.  



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