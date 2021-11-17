Мнение: Из оборонщика в программисты, противоспутниковое оружие и 3D-печать авиадвигателей

1. Переучиться из инженера на программиста всё-таки возможно. Даже если речь идёт о наиболее традиционных областях инженерии, связанных с оборонкой. Читатель Dmitry Lavrenov делится своим успешным опытом и даёт полезные советы для тех, кто хочет сменить профессию:

https://olegmakarenko.ru/2279152.html?thread=830335728#t830335728

Я переучился с инженера (10 лет в оборонном НИИ, радиолокация) на датасаенс. Ныне в продуктовой аналитике, конкретно сейчас — в фирме с большой красной буквой Я на логотипе.

Переучиться можно. Ключевое условие — острое осознание необходимости смены направления деятельности и интерес к новой деятельности, новому направлению. Без этого не стоит даже и пытаться.

У меня осознание родилось после того, как я понял, что навыки, полученные в оборонке больше нигде на рынке труда не нужны. А предприятий, работающих с крупной радиолокацией даже в Москве — по пальцам одной руки в лучшем случае. Я с разбегу насчитал всего три.

Хочу сразу предупредить, что времени это займёт много. Мне повезло — я учился на курсере по выходным, учился месяцев 8, наверное. После этого ненадолго оказался в кредитном скоринге и почти сразу повезло оказаться в Я. Но это очень оптимистичный сценарий. Я отделался очень и очень легко. Да и база какая-то всё-таки была.

По опыту же людей, проходящих длительные курсы, обучение занимает много времени. И в моменте, и по длительности. В частности, один из сменивших род деятельности был вынужден уволиться ради обучения, т.к. по его словам, оно занимает около 20 часов в неделю в течение полугода. В таком режиме можно обучиться с полного нуля до уровня очень уверенного джуна (тоже важный момент, кстати — сразу в Я вряд ли получится устроиться, будет длительный период роста в новой профессии, вряд ли менее года).

Так или иначе, процесс переобучения длительный и очень трудозатратный. Но оно того стоит. В моём случае и зарплата выросла более чем в 1.5 раза (хотя у меня она была весьма неплохая для оборонки), и спрос на такую профессию на рынке кратно и на порядки выше. Плюс у меня сейчас есть твёрдое ощущение, что если вдруг работы у меня не стало, то в течение 1-2 месяца я найду другую, и скорее всего она будет только лучше. А в оборонке же ощущения были диаметрально противоположны.

Как организовать — варианта два, как я выше описал.

А. Учиться по выходным. Рекомендую в таком случае выделять на это целый день, желательно чтобы при этом не отвлекали ни близкие, ни друзья ни кто угодно другой. Должен просто появиться ещё один рабочий день — день учёбы по субботам или воскресениям. Это прям должно стать обязательным элементом расписания на неделю.

При этом я прилично времени проводил в дороге до работы. И всё это время я тратил на просмотр видео-контента своих курсов на специально купленном для этого планшете. Для меня это было важно, это позволило сильно сократить необходимое время на выходных. Ну и в целом, когда на выходных при выполнении практических заданий пересматриваешь уже знакомое видео, оно значительно лучше воспринимается. После небольшого перерыва.

Б. Увольняться и активно учиться в режиме 20 часов в неделю. Здесь уже всё можно устраивать как душе угодно. Но по этому сценарию советов дать не могу, т.к. сам не проходил его. Да и ПМСМ далеко не каждый может себе позволить полгода не работать.

2. «Звёздные войны» не такая уж сказка. Россия испытывает противоспутниковое оружие:

https://lenta.ru/news/2021/11/16/cel/

Россия 15 ноября провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, образовавшие после поражения противоспутниковым оружием фрагменты не несут угрозы спутникам и космической деятельности. «Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования. Испытания, подобные проведенным Россией, уже проводили в космическом пространстве США, КНР и Индия», — напомнили в Минобороны.

3. Вопреки надеждам недоброжелателей, российское двигателестроение развивается. Детали авиадвигателей в России начали печатать на 3D-принтерах:

https://ria.ru/20211110/aviadvigatel-1758341626.html

“Ростех” запустил серийную 3D-печать деталей авиадвигателя ПД-14 для новейшего отечественного пассажирского самолета МС-21, сообщает госкорпорация. <…>

Как уточняется, на первом этапе освоено серийное производство элементов топливной системы двигателя. До 2024 года планируется изготовить порядка 2 тысяч элементов топливной системы двигателя. “Ростех” отмечает, что благодаря промышленной 3D-печати возможно сократить срок изготовления отдельных комплектующих с 6 месяцев до 3 недель. Кроме того, комплектующие, изготовленные аддитивным способом, отличаются меньшей массой при сохранении функциональных свойств. Это позволяет повысить полезную нагрузку и улучшить другие характеристики воздушных судов.

“Мы видим в аддитивных технологиях большой потенциал – в ближайшей перспективе с их помощью мы сможем изготавливать не только авиадвигатели, но и сложные комплектующие для космической отрасли, наукоемкой медицины, автомобилестроения и других высокотехнологичных сфер производства”, – сообщили в авиакластере “Ростеха”.