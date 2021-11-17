 

Как выбрать и купить котедж в Москве

17.11.2021, 19:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вот несколько отличных советов, как найти и купить идеальный коттедж для своей семьи.
Многие люди часто покупают коттедж импульсивно. Как это произошло? Они навещают друзей на выходных, решают, что им действительно нравится отдых в коттедже, и спешат приобрести первую недвижимость, которую они видят в том же районе. В первую очередь рекомендую посмотреть каталог котеджей в городе Москва: по адресу https://msk.etagi.com/realty_out/cottage/.

Несмотря на то, что легко увлечься азартом, а импульсивные решения иногда срабатывают, более разумный способ купить коттедж это сделать шаг назад и рассмотреть все вовлеченные факторы. В конечном итоге вы будете намного счастливее и комфортнее в своей маленькой хижине на озере или в большом городе.

Что нужно сделать перед покупкой коттеджа?
Сдам коттедж в этом районе на пару лет в разное время сезона. Движение судов, уровень воды и проливной дождь все это оказывает серьезное влияние на собственность.

Если вы планируете купить коттедж с удаленным доступом, который отключен от электросети, сначала снимите его, чтобы посмотреть, действительно ли он подходит вам и вашей семье. Идея уединенной хижины звучит великолепно, но она сопряжена с множеством дополнительных проблем, которые требуют внимательного рассмотрения.

Поговорите с соседями по коттеджу, который хотите купить. У каждого озера есть свои ощущения. Убедитесь, что социальная среда соответствует вашей личности и ожиданиям вашей семьи.

Рассмотрите возможность найма агента по недвижимости, который владеет недвижимостью в том же районе. Даже если интересующий вас коттедж продается в частном порядке владельцем, часто стоит иметь опытного консультанта.

Финансы
Финансовая часть покупки и обслуживания коттеджа это область номер один, которая доставляет людям неприятности.

Получите одобрение ипотеки, прежде чем вы начнете искать. Это позволяет вам сосредоточиться на вашем ценовом диапазоне и дает возможность быстро переехать, когда станет доступен идеальный коттедж.

Составьте годовой бюджет для всех следующих расходов на коттедж:

Страхование
Поговорите со своей страховой компанией домовладельца, чтобы узнать, сколько вы заплатите за добавление коттеджа к своему полису.

Налоги на недвижимость
Эти расходы могут быть значительными, если недвижимость находится в зоне школьного округа ближайшего города. Если коттедж не находится в неорганизованном поселке, приготовьтесь к неприятному налоговому сюрпризу.

Коммунальные услуги
Необходимо учитывать расходы на электричество, телефон, Интернет, топливо для генераторов и пропан. В большинстве коттеджей есть дровяная печь для обогрева, но во многих коттеджах также есть электрические обогреватели для плинтусов, которые могут быть очень дорогими в эксплуатации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / Дети, роды и снова дети: 6 фактов о новом сезоне сериала “Триада”

03.11 / Мужчина чуть не умер от аллергии на холод – клинический случай

30.09 / Финансируемые Соросом группы намерены развязать хаос в США

11.11 / Местом действия «S.T.A.L.K.E.R. 2» станет Норильск

18.12 / Когда задуманное не получилось: Виктория Бекхэм представила рождественскую открытку своей семьи

29.01 / В Австрии после взрыва обрушился дом

23.04 / УЕФА объявил о переносе трех матчей Евро из Дублина в Петербург

09.08 / Мнение: Про гей-радар – как они сходу узнают друг друга: а у меня другие радары

21.11 / Последователей Пушкина меньше не становится!

02.04 / Ученые обнаружили «застрявшие» в ледниковом периоде глубокие части Черного моря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика