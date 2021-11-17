Как выбрать и купить котедж в Москве
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Вот несколько отличных советов, как найти и купить идеальный коттедж для своей семьи.
Многие люди часто покупают коттедж импульсивно. Как это произошло? Они навещают друзей на выходных, решают, что им действительно нравится отдых в коттедже, и спешат приобрести первую недвижимость, которую они видят в том же районе. В первую очередь рекомендую посмотреть каталог котеджей в городе Москва: по адресу https://msk.etagi.com/realty_out/cottage/.
Несмотря на то, что легко увлечься азартом, а импульсивные решения иногда срабатывают, более разумный способ купить коттедж это сделать шаг назад и рассмотреть все вовлеченные факторы. В конечном итоге вы будете намного счастливее и комфортнее в своей маленькой хижине на озере или в большом городе.
Что нужно сделать перед покупкой коттеджа?
Сдам коттедж в этом районе на пару лет в разное время сезона. Движение судов, уровень воды и проливной дождь все это оказывает серьезное влияние на собственность.
Если вы планируете купить коттедж с удаленным доступом, который отключен от электросети, сначала снимите его, чтобы посмотреть, действительно ли он подходит вам и вашей семье. Идея уединенной хижины звучит великолепно, но она сопряжена с множеством дополнительных проблем, которые требуют внимательного рассмотрения.
Поговорите с соседями по коттеджу, который хотите купить. У каждого озера есть свои ощущения. Убедитесь, что социальная среда соответствует вашей личности и ожиданиям вашей семьи.
Рассмотрите возможность найма агента по недвижимости, который владеет недвижимостью в том же районе. Даже если интересующий вас коттедж продается в частном порядке владельцем, часто стоит иметь опытного консультанта.
Финансы
Финансовая часть покупки и обслуживания коттеджа это область номер один, которая доставляет людям неприятности.
Получите одобрение ипотеки, прежде чем вы начнете искать. Это позволяет вам сосредоточиться на вашем ценовом диапазоне и дает возможность быстро переехать, когда станет доступен идеальный коттедж.
Составьте годовой бюджет для всех следующих расходов на коттедж:
Страхование
Поговорите со своей страховой компанией домовладельца, чтобы узнать, сколько вы заплатите за добавление коттеджа к своему полису.
Налоги на недвижимость
Эти расходы могут быть значительными, если недвижимость находится в зоне школьного округа ближайшего города. Если коттедж не находится в неорганизованном поселке, приготовьтесь к неприятному налоговому сюрпризу.
Коммунальные услуги
Необходимо учитывать расходы на электричество, телефон, Интернет, топливо для генераторов и пропан. В большинстве коттеджей есть дровяная печь для обогрева, но во многих коттеджах также есть электрические обогреватели для плинтусов, которые могут быть очень дорогими в эксплуатации.
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