 

Пульмонолог Абакумов предупредил об опасности храпа при коронавирусе

17.11.2021, 19:34, Разное
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Врач-пульмонолог Олег Абакумов в рамках общения с журналистами рассказал, как на течение коронавируса влияют храп и изменение дыхания во время сна. По словам доктора, в группе риска находятся люди, которые имеют подобные проблемы.
Чем хуже человек спит, тем повышается риск тяжелого протекания COVID-19. Уже давно известно, что храп значительно увеличивает шансы на наступление инфаркта или же развития пневмонии бактериального типа. Не так давно медики установили связь между тяжелым течением коронавируса и прерывистым дыханием во сне. Такое состояние может приводить к кратковременной нехватке кислорода.

Ученые из США провели исследование, в нем приняли участи более пяти тысяч человек, из них почти две тысячи болели коронавирусом. Результаты проведенной сомнографии показали, что гипоксия возникает из-за апноэ. Число госпитализаций таких пациентов и их последующей смерти от COVID-19 при таких обстоятельствах увеличивается на треть.

Показатель является огромным. После корректировки потенциальных отягощающих факторов цифры практически не изменились. Среди последних присутствовали следующие: ожирение, хронические патологии, вредные привычки.



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