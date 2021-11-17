Пульмонолог Абакумов предупредил об опасности храпа при коронавирусе

Врач-пульмонолог Олег Абакумов в рамках общения с журналистами рассказал, как на течение коронавируса влияют храп и изменение дыхания во время сна. По словам доктора, в группе риска находятся люди, которые имеют подобные проблемы.

Чем хуже человек спит, тем повышается риск тяжелого протекания COVID-19. Уже давно известно, что храп значительно увеличивает шансы на наступление инфаркта или же развития пневмонии бактериального типа. Не так давно медики установили связь между тяжелым течением коронавируса и прерывистым дыханием во сне. Такое состояние может приводить к кратковременной нехватке кислорода.

Ученые из США провели исследование, в нем приняли участи более пяти тысяч человек, из них почти две тысячи болели коронавирусом. Результаты проведенной сомнографии показали, что гипоксия возникает из-за апноэ. Число госпитализаций таких пациентов и их последующей смерти от COVID-19 при таких обстоятельствах увеличивается на треть.

Показатель является огромным. После корректировки потенциальных отягощающих факторов цифры практически не изменились. Среди последних присутствовали следующие: ожирение, хронические патологии, вредные привычки.