 

Лидер чешских либералов Фиала заявил, что станет премьером

17.11.2021, 19:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛидер выигравшей в Чехии парламентские выборы 8-9 октября коалиции «Вместе» Петр Фиала, которому ранее президент страны Милош Земан поручил сформировать новый кабмин, сообщил после встречи с ним, что президент хочет назначить его премьером 26 ноября.

Политик встретился с президентом в Центральном военном госпитале в Праге, где глава страны с 10 октября проходит лечение. В ходе встречи Фиала назвал Земану кандидатов на посты министров, политики обсудили график дальнейших действий.

«Как сообщил господин президент, назначение меня на пост премьера пройдет в пятницу, 26 ноября. Господин президент имеет сомнения по одному кандидату в кабмин», – сообщил Фиала на пресс-конференции, которую транслировало Чешское ТВ, передает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр республики Андрей Бабиш рассказал о состоянии здоровья президента Чехии Милоша Земана. Он отметил, что вид и самочувствие у главы страны улучшились. 



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