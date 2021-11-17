Институт детских омбудсменов поддержит Филатовскую больницу

Институт уполномоченных по правам ребенка окажет всестороннюю поддержку детской городской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова, об этом в ходе визита в больницу сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В аппарате рассказали, что в Филатовскую больницу за последние 5 лет для получения стационарной медицинской помощи ежегодно поступают от 3,5 до 5,5 тыс. детей в возрасте до 1 года, в том числе новорожденных – 2,5 –3 тыс., из них недоношенных – 550 – 600 малышей. Количество пролеченных детей с экстремально низкой массой тела (от 500 – 1000 граммов при рождении) ежегодно составляет 120 – 140 человек. Это треть детей, рожденных с такой массой в городе Москве. В настоящее время в больнице находится 16 деток с экстремально низкой массой тела при рождении, передает РАПСИ.

«Для меня было важно приехать сегодня – в день недоношенных детей в Филатовскую больницу, и как маме недоношенного ребенка», – сказала Львова-Белова, пояснив, что третий ее ребенок – сын тоже появился на свет на раннем сроке. Омбудсмен отметила, что в Филатовской больнице помимо высокотехнологичной медицинской базы и высокопрофессиональных врачей увидела колоссальную поддержку.

«Только сообща, благодаря медицинской помощи, психологической, эмоциональной поддержке можно добиться результата. И здесь этот комплекс как раз есть, это видно по общению с командой, которая здесь работает, с мамочками – все, что только возможно, здесь будет сделано. И это по-настоящему ценно», – сказала Львова-Белова.

Главный врач Детской городской больницы имени Филатова Антонина Чубарова рассказала омбудсмену о поддержке со стороны гражданского общества.

«Гражданское общество, конечно, тоже поддерживает – родительские ассоциации, фонды, специализирующиеся на помощи недоношенным, организации не медицинского плана, социальной, образовательной сферы, потому что эти детки нуждаются в поддержке в дальнейшем. Такой семейно-центрированный, многопрофессиональный, поливалентный подход. Наши дети в этом очень нуждаются, и понимание этого сегодня в обществе есть. Это очень важно. А с таким пониманием мы, конечно, окажем им помощь», – сказала Чубарова.

В свою очередь Львова-Белова заверила главврача в поддержке со стороны института уполномоченных по правам ребенка.

«Мы со своей стороны окажем всестороннюю поддержку, которая от нас потребуется. Сегодня коллеги – детские омбудсмены в разных регионах посещают перинатальные центры, отделения для недоношенных детей», – заключила омбудсмен.