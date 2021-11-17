 

ГИБДД перепроверит все нарушения ПДД за последние 5 лет

17.11.2021, 19:31, Разное
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Правительство утвердило новый порядок определения и взыскания штрафов за совершённые нарушения правил дорожного движения. Согласно документу, нарушение ПДД будет действительным в течение пяти лет. Новый регламент вступит в силу уже с 1 января 2022 года. 

Согласно постановлению, сотрудники ГИБДД проведут проверку данных, полученных средствами видеофиксации, начиная с 1 января 2017 года, и установят нарушителей, ранее не понесших наказаний за последние пять лет. В ведомстве уточнили, что все автовладельцы, нарушившие ПДД ранее, будут оштрафованы по новым тарифам, введённым в 2022 году. 

Автоинспекторы уточнили, что наказание вынесут за все виды нарушений: нарушение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, нарушение правил проезда ж/д переезда, парковка в неустановленном месте, проезд пол запрещающий знак, опасное вождение, пересечение сплошной линии. В отдельных случаях автовладельцев вызовут в суд и могут лишить прав на управление транспортным средством.

В ГИБДД добавили, что готовы идти навстречу водителям и в случае явки с повинной готовы смягчить наказание. В ведомстве рекомендовали вспомнить свои возможные нарушения прошлых лет и оплатить их со скидкой. Несогласные с действиями ГИБДД автовладельцы смогут оспорить их в судебном порядке. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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