ГИБДД перепроверит все нарушения ПДД за последние 5 лет

Правительство утвердило новый порядок определения и взыскания штрафов за совершённые нарушения правил дорожного движения. Согласно документу, нарушение ПДД будет действительным в течение пяти лет. Новый регламент вступит в силу уже с 1 января 2022 года.

Согласно постановлению, сотрудники ГИБДД проведут проверку данных, полученных средствами видеофиксации, начиная с 1 января 2017 года, и установят нарушителей, ранее не понесших наказаний за последние пять лет. В ведомстве уточнили, что все автовладельцы, нарушившие ПДД ранее, будут оштрафованы по новым тарифам, введённым в 2022 году.

Автоинспекторы уточнили, что наказание вынесут за все виды нарушений: нарушение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, нарушение правил проезда ж/д переезда, парковка в неустановленном месте, проезд пол запрещающий знак, опасное вождение, пересечение сплошной линии. В отдельных случаях автовладельцев вызовут в суд и могут лишить прав на управление транспортным средством.

В ГИБДД добавили, что готовы идти навстречу водителям и в случае явки с повинной готовы смягчить наказание. В ведомстве рекомендовали вспомнить свои возможные нарушения прошлых лет и оплатить их со скидкой. Несогласные с действиями ГИБДД автовладельцы смогут оспорить их в судебном порядке.

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