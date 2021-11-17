Daily Mail – цены на газ в Европе выросли после приостановки сертификации «Северного потока — 2»

Решение немецких властей приостановить процесс сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» привело к росту оптовых цен на газ, передаёт Daily Mail. Как отмечает издание, это может грозить ростом тарифов на электроэнергию для потребителей, банкротством небольших поставщиков, а также перебоями с поставками энергии.



Reuters

Оптовые цены на газ в Европе подскочили после решения властей Германии приостановить процесс сертификации российского газопровода «Северный поток — 2», пишет Daily Mail.

По словам немецких чиновников, приостановка является «временной» и решение носит скорее технический, нежели политический характер. Ожидается, что процедура сертификации возобновится после создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации немецкого участка магистрали.

Тем не менее решение подогрело опасения относительно зимнего энергетического кризиса. В Европе опасаются того, что РФ не увеличит поставки газа по альтернативным маршрутам, если «Северному потоку — 2» откажут в сертификации, что уже привело к росту цен.

Так, оптовые цены на газ в Великобритании в течение вторника подскочили на 17%. Хотя непосредственно из РФ Соединённое Королевство импортирует совсем небольшие объёмы ископаемого топлива, страна получает много газа из Европы, куда он, в свою очередь, поступает из России. Кроме того, предполагается, что рост цен в стране также вызван сокращением поставок норвежского газа из-за сбоя в работе месторождения Troll.

Daily Mail отмечает, что если в начале 2021 года оптовая цена на газ в Великобритании составляла около 60 пенсов за терм, то во вторник она установилась на уровне 240 пенсов за терм. При этом рекорд, установленный в начале октября, составляет 350 пенсов.

Как пишет издание, рост оптовых цен может привести не только к росту тарифов на электроэнергию для потребителей, но и к банкротству небольших поставщиков. В частности, во вторник о прекращении деятельности объявили сразу два британских поставщика электроэнергии, Neon Reef Limited и Social Energy Supply, с общим числом клиентов 35 тыс. В общей сложности с начала сентября только в Великобритании разорилось уже более 20 компаний.

Кроме того, Джереми Уир, глава компании Trafigura, одного из крупнейших в мире биржевых торговцев энергоносителями, предупредил, что из-за недостатка газа этой зимой Европу могут ждать перебои с поставками энергии и «веерные отключения электроэнергии».