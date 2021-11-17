Брежнева заявила, что неделю провела в горах без связи с внешним миром

“В этом месяце у меня случилась необычная неделя. Это была поездка в Карпаты в группе на очень глубокий интенсив по трансформации личности. И это лучшая неделя за многие годы, которую я подарила себе. Я нашла ответы на многие вопросы. Оказывается, эти ответы были во мне изначально, просто я не знала о них, не умела пользоваться инструментами, которые есть у каждого из нас, которые могут делать жизнь гораздо проще, легче, интереснее. И вот научилась. Эту неделю я была в изоляции, без связи, но именно это помогло мне открыть мир, который существует внутри меня, увидеть себя со стороны”, – написала артистка.

Брежнева призналась, что, находясь в изоляции, впервые в жизни записывала все в дневник.

“Сейчас, перечитывая его, радуюсь своим новым инсайтам, озарениям, мыслям”, – добавила она.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

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