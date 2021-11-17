Словом 2021 года, по версии Кембриджского словаря, стало perseverance
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“Мы можем официально объявить слово 2021 года по версии Кембриджского словаря – “настойчивость”, – сказано в сообщении.
В течение текущего года определение этого слова в Кембриджском словаре искали более 243 тыс. раз. Больше всего запросов зафиксировано в феврале, когда марсоход NASA Perseverance совершил посадку на Марс.
We can officially announce that the Cambridge Dictionary #WordoftheYear2021 is… *
perseverance (noun): continued effort to do or achieve something, even when this is difficult or takes a long time
Find out more here: https://t.co/8kFuhcWr7i #CambridgeWOTY pic.twitter.com/qvz2FPxq3I
— Cambridge Dictionary (@CambridgeWords) November 17, 2021
“Настойчивость” выбрана словом года не только из-за количества поисков. Это слово демонстрирует несгибаемое желание людей во всем мире никогда не сдаваться, сообщается на сайте словаря.
Контекст:
Кембриджский словарь – один из основных для изучающих английский язык. Впервые он был опубликован в 1995 году издательством Кембриджского университета под названием “Кембриджский международный словарь английского языка”. В словаре более 140 тыс. слов, словосочетаний и значений.
В 2019-м словом года Кембриджского словарь назвал upcycling (вторичное использование разных материалов для изготовления новых вещей).
Словом 2020 года, по версии Кембриджского словаря, стало quarantine (карантин).
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