ДТЭК готовит иски в международные суды из-за блокирования властью выплат по европейскому “зеленому” кредиту

“ДТЭК ВИЭ требует от ГП “Гарантированный покупатель”, АО “Ощадбанк”, Кабинета Министров Украины, а также от Офиса президента обеспечить скорейшую выплату задолженности перед компанией. Дальнейшие задержки будут расцениваться как усиление политического и финансового давления на бизнес. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам, в международных инстанциях и национальных судебных органах”, – говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что 17 ноября госпредприятие “Гарантированный покупатель” признало ручное вмешательство в распределение европейского целевого кредита на погашение долгов “зеленым” инвесторам, в том числе предприятиям ДТЭК ВИЭ.

“Искусственная задержка средств на счетах АО “Ощадбанк” и последующий обратный вывод средств, которые должны были попасть в компанию, имеют признаки совершения противоправных действий и злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП, банка и высших должностных лиц государства, которые давали соответствующие незаконные распоряжения. Наличие незаконных действий отдельных лиц подтверждается разногласиями в публичных заявлениях “Ощадбанка” и ГП”, – сообщили в компании.

Незаконные действия ряда должностных лиц привели к падению котировок еврооблигаций DTEK Renewables. В частности, стоимость еврооблигаций DTEK Renewables после манипуляций со средствами со стороны ГП “Гарантированный покупатель” упала ниже номинала, отметили в компании. Вместе с этим упали котировки еврооблигаций НЭК “Укрэнерго” и суверенные кредитные показатели государства Украина.

Контекст:

По информации “Обозревателя”, вечером 13 ноября Кабмин на уровне “Ощадбанка” заблокировал погашение долгов перед “зелеными” инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые “Укрэнерго” привлекло через целевые еврооблигации для расчета с “зелеными” инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК “Укрэнерго” $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия “Гарантированный покупатель” Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.

В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями “зеленой” генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

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